Domingo Dianderas, equipo de Jorge Luna, hace historia en la Copa Perú 2026: ¿qué logró?

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Domingo Dianderas, equipo de Jorge Luna, sigue haciendo historia en la Copa Perú 2026 luego de conseguir su clasificación a la Etapa Nacional. El cuadro chinchano derrotó 2-1 a Club Atlético Nacional en el partido de vuelta de las semifinales de la Etapa Departamental de Ica y celebró su pase a la siguiente instancia del torneo.

Domingo Dianderas clasifica a la Etapa Nacional

La historia comenzó en el partido de ida, disputado en el estadio José Picasso Peratta de Ica. En aquella oportunidad, Domingo Dianderas y Club Atlético Nacional no pudieron sacarse ventaja y terminaron igualando 0-0.

Con ese resultado, todo quedó abierto para la revancha y el equipo chinchano tenía claro que debía aprovechar su condición de local.

El partido decisivo se disputó en el estadio Félix Castillo Tardío, donde Domingo Dianderas salió decidido a conseguir el resultado que necesitaba. El conjunto amarillo y azul terminó imponiéndose 2-1 ante Atlético Nacional y aseguró uno de los boletos a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

La figura del encuentro fue Joe "La rata" Martínez, quien apareció en el momento indicado y marcó los dos goles de Domingo Dianderas. Sus tantos terminaron inclinando la balanza a favor del cuadro chinchano, que pudo celebrar una clasificación que parecía todavía lejana al inicio de esta etapa.

Domingo Dianderas, de casi eliminado a clasificado

Pero el camino de Domingo Dianderas no ha sido precisamente sencillo. Antes de meterse en las semifinales de la Etapa Departamental, el equipo estuvo muy cerca de despedirse de la competición en su primera serie.

El cuadro chinchano enfrentó a Municipal de Nasca y, tras empatar 2-2 en el marcador global, tuvo que definir su clasificación desde los penales. En esa instancia, Municipal de Nasca se impuso 4-3 y todo parecía indicar que las aspiraciones de Domingo Dianderas habían llegado a su fin.

Sin embargo, el conjunto de Chincha consiguió mantenerse con vida al avanzar como uno de los mejores segundos de la competición. Esa oportunidad terminó siendo clave para una campaña que posteriormente tomaría otro rumbo.

Con vida en el torneo, Domingo Dianderas continuó avanzando hasta encontrarse con Club Atlético Nacional en las semifinales. Primero consiguió un empate sin goles en Ica y luego aprovechó la localía para ganar 2-1 en Chincha.

Así, Domingo Dianderas, equipo de Jorge Luna, hizo historia en la Copa Perú 2026 al vencer 2-1 a Club Atlético Nacional y conseguir su clasificación a la Etapa Nacional.