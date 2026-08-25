¿Tienes colesterol alto? Tres hábitos que puedes incorporar en la mañana para cuidar tu salud

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Si tienes el colesterol alto puedes incorporar cada mañana tres hábitos que podrían ayudar a cuidar mejor tu salud, según especialistas. Pequeños cambios en tu rutina matutina pueden marcar una gran diferencia.

¿Cómo la rutina matutina puede afectar niveles del colesterol?

La mayoría de nosotros nos levantamos de la cama y nos ponemos manos a la obra sin pensar en cómo nuestra rutina matutina puede afectar nuestra salud. Las primeras horas después de despertarte pueden ayudarte a mantener tus niveles de colesterol saludables o, por el contrario, a elevarlos.

Si te saltas el desayuno o esperas demasiado para comer, tu cuerpo experimenta cambios que pueden aumentr el colesterol LDL (colesterol malo) en la sangre. Por lo cual, expertos y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American Heart Association (AHA) coinciden en tres hábitos que podrían ayudar a construir una rutina favorable para la salud cardiovascular y mejorar tu perfil lipídico.

"El sedentarismo es muy proinflamatorio y facilita que acumulemos más colesterol LDL en sangre", afirma Álex Yáñez, graduado en dietética y nutrición y doctor en Ciencias de la Actividad Física.

Por ello, destaca que la combinación de movimiento con una buena alimentación no solo te ayuda a mejorar tu salud cardiovascular, sino que también regula la inflamación y te ayuda a mantenerte activo en tu día a día.

3 hábitos a incluir en tu rutina cada mañana

Si tienes el colesterol alto, podrías incluir los siguientes tres hábitos recomendados por los expertos:

Empieza el día con un desayuno rico en fibra: la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomienda, ya que ayuda a atrapar el colesterol en el sistema digestivo antes de que pase al torrente sanguíneo. La avena es una de las mejores opciones, ya que contiene un tipo especial de fibra particularmente eficaz para reducir el colesterol malo. Añadir frutas como manzanas, peras o bayas proporciona aún más fibra soluble y antioxidantes.

La fibra soluble ayudaría con una reducción del colesterol LDL, conocido como colesterol "malo".

Hacer 30 minutos de ejercicio al despertar: El ejercicio aumenta el colesterol HDL (el bueno), que actúa como un limpiador que elimina el exceso de colesterol de las arterias. Nathaniel E. Lebowitz, médico citado por EatingWell, afirmó que caminar rápido, pedalear o nadar temprano "es excelente para la salud del corazón".

La OMS aconseja acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada.

Aprender a manejar el estrés: el tercer hábito consiste en comenzar la mañana con unos minutos de tranquilidad. Practicar respiración profunda, meditación o ejercicios de relajación puede ayudarte a establecer una rutina más equilibrada.

Otros hábitos que puedes tener en cuenta para tu salud

No solo esos tres hábitos mencionados pueden ayudarte con tu bienestar, sino también debes tener en cuenta que lo que bebes por la mañana importa más de lo que crees: el agua natural o el té sin azúcar favorecen el funcionamiento del organismo.

También se recomienda dejar el cigarrillo al despertar: cuando dejas de fumar, tus niveles de HDL mejoran rápidamente; puedes notar los beneficios en tan solo tres meses. Asimismo, expertos en la salud aconsejan dormir entre siete y ocho horas, evitar el sedentarismo y consultar con un profesional de salud si existen antecedentes familiares de colesterol elevado.

En conclusión, comenzar la mañana con un desayuno rico en fibra, realizar actividad física y dedicar unos minutos a relajarse puede ayudarte a construir una rutina favorable para la salud cardiovascular y controlar los niveles de tu colesterol.