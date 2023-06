¡Impactante! Lionel Messi reveló los motivos sobre porque no regresará al Barcelona

07/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista argentino Lionel Messi señaló que dentro del Barcelona hay personas que no querrían que retorne al club catalán tras su pasó de dos temporadas en el París Saint-Germain (PSG).

Fuertes declaraciones

En entrevista para los medios deportivos españoles Mundo Deportivo y Sport, 'La Pulga' indicó que estas mismas personas serían parte de la junta del club ya que podrían considerar que su regreso no es beneficioso para el club.

"No sé. Pero seguramente haya gente que no quiere que vuelva, como también en su momento no quería que me quedara cuando me tuve que ir. Como mucha gente que sé que quiere que vuelva y así lo manifestaron y lo hicieron público. Pero seguramente haya gente de la junta que no quiere que vuelva, que crea que no sea bueno para el club mi regreso", declaró.

Asimismo, Messi manifestó que desconoce si el Barcelona realizó el máximo esfuerzo para que regrese al equipo donde ganó 3 Champions League y aseguró que el 'Barza' no estaba en condiciones de confirmarle su retorno.

Bueno, no sé. Es un tema de ellos. La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo. Ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo. Pero ya te digo, no era sólo eso. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver, añadió.

Relación con Laporta y Xavi

Respecto a las comunicaciones que tuvo con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, precisó que solo conversó con él máximo en dos oportunidades desde el inicio de las negociaciones. Por otra parte, con el actual entrenador del club, Xavi Hernández, expresó que se mantiene en constante contacto.

"En realidad, con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida. También hablamos de la posibilidad de que yo volviese. Estábamos muy ilusionados", agregó.

¿Fue por dinero?

El vigente campeón del mundo aseveró que el tema económico nunca fue un impedimento de real para su regreso al club donde debutó profesionalmente, sino que el club catalán nunca le envió una propuesta formal.

"La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no", puntualizó.

De esta manera, Lionel Messi sorprendió al mundo con sus declaraciones ya que aseguró que personas de la junta directiva del Barcelona no querían que el argentino regrese al club.