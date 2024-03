¡Lo hizo! Oliver Sonne debuta con la selección peruana en el partido amistoso ante Nicaragua

22/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras múltiples convocatorias, el futbolista Oliver Sonne realizó su tan ansiado debut en la selección peruana a los 58 minutos contra Nicaragua, cuando Jorge Fossati optó por sustituir a Miguel Trauco para darle la oportunidad al lateral peruano-danés.

El esperado debut

Al finalizar el segundo tiempo del amistoso internacional entre Perú y Nicaragua, el DT peruano Jorge Fossati optó por realizar una serie de cambios tempranos. Entre ellos, se destacó el ingreso de Oliver Sonne, un joven danés de 23 años.

A los 13 minutos del segundo tiempo, Fossati decidió apostar por Sonne para sustituir a Miguel Trauco. El futbolista recibió las indicaciones con una mezcla de alegría y concentración mientras era ovacionado por los fervientes seguidores en el estadio 'Matute'.

De esta manera, Sonne se unió al equipo peruano como extremo izquierdo, una posición que ya había desempeñado durante su tiempo en el Silkeborg IF de la Superliga Danesa.

La hinchada de Sonne

Los seguidores de la 'Bicolor' no dudaron en aclamar al jugador peruano-danés, minutos antes de entrar al campo. Incluso antes de que saliera del banquillo de los suplentes, los peruanos pedían el ingreso de Sonne.

Al parecer, la solicitud de la hinchada peruana fue escuchada, ya que poco después de corear su nombre, Fossati decidió incluir al jugador en la estretegia de la noche.

Desde el momento en que Oliver Sonne pisó el terreno de juego, recibió el respaldo incondicional de los aficionados, quienes lo aclamaban con cada toque de balón, llenándolo de gritos y aplausos.

Durante su tiempo en el campo, el jugador destacó con una hábil jugada que culminó en un gol de Alexander Callens, aunque lamentablemente fue anulado. La actuación del lateral peruano-danés generó altas expectativas y se aguarda con interés ver más de su juego en los próximos enfrentamientos del equipo.

La convocatoria

A través de sus redes sociales, el popular 'Vikingo' reaccionó a la noticia y compartió en sus historias de Instagram una foto donde aparece acompañado de los otros delanteros convocados como Paolo Guerrero y José Rivera, y agregó un corazón rojo al lado, dando cuenta de su ilusión por entrenar junto a sus compañeros.

El joven futbolista de 23 años no duda en mostrarse contento de poder demostrar sus habilidades y dominio del balón, tras no lograr hacerlo durante la era de Reynoso, quien lo llamó por primera vez para la fecha doble de las Eliminatorias ante Chile y Argentina, pero no logró salir a la cancha, dejándole un sinsabor.

