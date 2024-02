Guerrero tras explicar los motivos por los que no quiere ir a la UCV: "Lo que más quería era jugar en Vallejo"

Paolo Guerrero concedió una entrevista exclusiva a 'América Noticias' donde explicó las razones detrás de su decisión de no jugar con el Club Deportivo Universidad César Vallejo. El jugador de la Selección Peruana reveló que, a pesar de su deseo inicial de unirse al equipo de Trujillo, se vio obligado a cambiar de planes debido a extorsiones dirigidas tanto hacia él como hacia su familia, lo que lo llevó a descartar la posibilidad de volver al país.

Paolo Guerrero anunció que no formará parte del club César Vallejo y detalló las razones durante una entrevista con 'América Noticias' este jueves. El futbolista reveló conversaciones de extorsión que recibió después de haber negociado su contrato con el equipo poeta.

" Lo que yo más quería era jugar en Vallejo ", señaló el futbolista en entrevista con 'América Noticias'. "Todo era felicidad, ya me hacía la idea de que iba a viajar en Trujillo, y por la noche mi mamá me llama a decirme los mensajes que le había llegado, muy nerviosa".

El exfutbolista de LDU de Quito mencionó que solicitó a Christian Cueva información sobre la situación delictiva en la región norteña. Además, Paolo Guerrero afirmó que el popular 'Aladino' le garantizó seguridad.

"Llamé a Christian Cueva porque él es de allá y quería saber del tema. Me dijo 'mira aquí la cosa está picante, está brava, pero quédate tranquilo'. Él tiene buen humor, es extrovertido, juguetón y me dice 'quédate tranquilo, aquí te voy a chalequear'", contó Guerrero.

"Luego me pasó contactos de algunos amigos de él y me dijeron que esté tranquilo que ellos sabían quiénes eran, que iban a conversar con esa gente y que aquí me iban a dar protección", agregó.