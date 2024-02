¡No se guardó nada! Gareca envió contundente mensaje a Lozano y Oblitas tras su fichaje por Chile

El flamante entrenador de Chile, Ricardo Gareca, envió un contundente mensaje a Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas por su salida de la Selección Peruana.

En entrevista con el programa 'Arriba mi gente', director técnico de la 'Roja' fue consultado sobre los motivos por los cuales no continuó como entrenador de la 'Bicolor' y dejó una firme respuesta.

Asimismo, el 'Tigre' aseguró que, como profesional, tiene derecho de elegir la mejor opción para su profesión y manifestó que no quiere ser olvidado por los hinchas de la 'Blanquirroja'.

"La vida continúa. Así como la vida, (también está) la posibilidad de elección que tiene Perú de elegir el técnico que quiere. Yo tengo la posibilidad de trabajar donde yo quiero. No me gustaría que me olviden. Yo no me voy a olvidar", agregó.