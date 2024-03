Paolo Guerrero estrenó nueva mansión en Trujillo con una parrillada junto a Jefferson Farfán

Paolo Guerrero vuelve a sorprender a todos tras estrenar su nueva residencia en Trujillo, que el club de Universidad César Vallejo (UCV) le entregó tras concretar su contrato para que juegue en el equipo para la temporada 2024 de la Liga 1, pero a falta de la presencia de su pareja Ana Paula Consorte, decidió celebrarlo en compañía de su amigo Jefferson Farfán.

Según las imágenes reveladas por el programa 'América Hoy', el 'Depredador' abandonó las instalaciones del hotel donde se encontraba alojado desde su arribo a la región norteña para luego dirigirse hasta la mansión que el club 'poeta' le tenía preparado en la exclusiva zona del Golf.

El nuevo jugador de la UCV decidió realizar una parrilla en compañía de sus seres más cercanos y entre ellos se encontrarían 'El Coyote' Rivera, hermano de Guerrero y la 'Foquita' Farfán, a quien conoce desde que jugaban en las categorías menores de Alianza Lima y estudiaban en el colegio Los Reyes Rojos de Barranco.

Además, el exjugador blanquiazul ya había alertado a todos de su presencia tras no dudar en viajar a Trujillo para darle todo su apoyo previo a que el 'Depredador' debute con la camiseta del equipo trujillano, enfrentándose a Cusco FC por la sexta fecha del Torneo Apertura.

La vivienda elegida por la institución deportiva tiene una extensión de 1200 metros cuadrados y su valor en el mercado es de un millón 880 mil dólares y habría sido la madre de Guerrero, Doña Peta, la que supervisó todo sobre la vivienda

La nueva vivienda del delantero nacional tiene dos pisos, amplios jardines, comedor principal para doce personas, una moderna cocina con una isla de granito al centro, cuatro dormitorios cada uno con baño completo, baño de visitas, un semisótano y una piscina, donde se vio a Farfán junto a Guerrero disfrutando de la inauguración.

Entre otros de los beneficios que le habrían ofrecido al '9' sería un vuelo chárter privado para facilitar el traslado de la familia del futbolista, así como personal de seguridad privada para proteger la integridad de Paolo y sus seres queridos por las amenazas de extorsión.

Durante el estreno de su mansión no estuvo presente Ana Paula Consorte, por lo cual se deja entrever un conflicto en su relación con Guerrero. Además, la brasileña ha compartido una serie de publicaciones polémicas, en redes sociales. Esta vez, mandó una indirecta que estaría dirigida hacia el afamado 'Depredador'.

"No, calladita no estás más guapa. tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas y tus palabras muerden, cuando abres la boca y arde a tu alrededor", se lee al inicio de la reflexión.