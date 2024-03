¿Peleados? Gianluca Lapadula intentó hablar con Christian Cueva, pero su reacción lo sorprendió

Christian Cueva aún permanece en Europa debido al tratamiento que recibe para la lesión que lo aqueja. En ese sentido, Gianluca Lapadula, uno de sus grandes amigos, reveló que intentó comunicarse con el futbolista; sin embargo, quedó sorprendido con su reacción.

El presente de 'Aladino' es actualmente bastante incierto. Y es que, como se sabe, el deportista tuvo que marcharse a España para ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla. Sumando a ello, estuvo envuelto en un tremendo escándalo relacionado a su entorno familiar y la relación que mantenía con su aún esposa Pamela López.

En ese contexto, su compañero en el ámbito deportivo, Gianluca Lapadula, fue abordado por un conocido medio de deportes, el cual le consultó sobre la actual situación que atraviesa el '10' de la Selección Peruana, revelando que intentó comunicarse con él sin ningún tipo de éxito.

"Le escribí un mensaje y todavía no me ha contestado. Le deseo lo mejor al 'Cholito', ojalá que lo pueda llevar a cenar, me encantaría, le mando un abrazo muy grande", declaró 'Lapagol' a 'Depor'.