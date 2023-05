Percy Olivares arremete contra Alianza Lima: "¡No juegan a nada!"

El panel de ESPN Perú debatió acaloradamente sobre el partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci en Matute, luego de la victoria 3-0 del plantel local. La polémica surgió cuando Percy Olivares expresó su opinión de que Alianza Lima no es un buen equipo.

"Sigo pensando lo mismo, Alianza Lima tiene un buen plantel, pero no tiene un equipo. ¡No juegan a nada! Porque lo que juegan es producto de la calidad de sus futbolistas, pero como equipo, como estructura, no han hecho nada", expresó el exjugador de Sporting Cristal.

Percy Olivares expresó su opinión de que hasta el momento el equipo de Alianza Lima no ha demostrado ser el mejor equipo del fútbol peruano, lo que causó molestia en sus compañeros de debate.

"Nuestro concepto de jugar bien es tan pobre en el Perú para Libertadores. ¡Tan pobre! Uno dice: tengo que destacar a tal jugador. Por lo menos yo no. Si tengo que mencionar a uno u otro", completó Percy Olivares.

Percy Olivares afirmó que, según su opinión, Alianza Lima no tiene la calidad necesaria para competir en la Copa Libertadores. Además, señaló que considera que el equipo solo es apto para jugar en el fútbol peruano.

"¿Son los que tenemos acá? De verdad, no puedo compartir eso. Pido que me respeten porque no le bajo la llanta a nadie, simplemente trato de poner las cosas donde yo creo que deben estar", indicó.