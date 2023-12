Leslie Shaw envía mensaje a sus críticos: "Si en algún momento los ofendí, no me importa"

26/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A pocos días de culminar el año, Leslie Shaw continúa siendo el centro de atención debido a las polémicas disputas que ha protagonizado con diversos artistas peruanos. La cantante, quien ha estado envuelta en controversias a lo largo del 2023, no desaprovechó la oportunidad para lanzar fuertes mensajes a sus críticos, marcando un cierre de año lleno de confrontaciones públicas.

¿Qué dijo Leslie Shaw?

Ante las críticas recibidas por sus declaraciones sobre la posibilidad de colaborar con músicos peruanos, Leslie Shaw utilizó sus redes sociales para abordar las polémicas peleas en las que se vio envuelta. En su historia de Instagram, la 'Rubia' expresó con firmeza: "Bueno, ya que estamos a pocos días de despedir el año, si en algún momento los ofendí, no me importa ".

Peleas con Michelle Soifer

Uno de los capítulos más intensos de las disputas de Leslie Shaw fue su enfrentamiento público con Michelle Soifer, otro destacado nombre en el escenario musical peruano. Después de una serie de ataques verbales, ambas artistas se reencontraron en la final delo programa 'Esto es guerra', donde compartieron escenario interpretando sus mejores éxitos.

Desafiante ante acusaciones

Ante las acusaciones de haber perdido humildad, Leslie Shaw respondió con determinación a Michelle Soifer, declarando a Trome: "Yo soy súper rencorosa. El próximo año me vengo con más odio, con venganza, así que métanse conmigo que me encanta pelear".

La intérprete de 'La faldita' no solo defendió su postura sino que, con su característico sarcasmo, cuestionó las habilidades artísticas de Michelle Soifer y afirmó haber presentado un mejor espectáculo en 'Esto es guerra'.

Sarcástica y desafiante

Leslie Shaw, conocida por su estilo directo y sin rodeos, no dudó en emplear su ya característico sarcasmo para abordar las críticas recibidas. "Mucho tiempo he sido muy humilde, primero con el 'cara de rata', después con el 'orejitas'. Ahora he demostrado mi humildad viniendo a competir con una chica que solo canta covers", expresó la polémica cantante peruana, dejando claro que su objetivo es demostrar su talento y consolidarse en el ámbito musical.

El 2023 se despide con Leslie Shaw posicionada en el centro de las controversias, enfrentando críticas con una actitud desafiante y segura de sí misma. La polémica cantante cierra el año con una mezcla de polémica y audacia, prometiendo un próximo año cargado de desafíos y demostraciones de su talento. Sin duda, su presencia seguirá dando que hablar en el ámbito artístico peruano.