República Dominicana reconoce inferioridad ante la Selección Peruana: "En el papel son mejores"

Este martes, 26 de marzo, la Selección Peruana recibirá a República Dominicana en el Estadio Monumental, a las 20:30 (hora peruana), en lo que será el segundo partido de Jorge Fossati al mando de la escuadra nacional. En la previa de este encuentro, el entrenador de los visitantes, Marcelo Neveleff, reconoció que en cuanto a nombres, hay una inferioridad con respecto a los locales.

En entrevista exclusiva con Exitosa, el encargado de llevar en buen rumbo a la selección de Concacaf, se mostró respetuoso con su rival, y en primera estancia sintió que deben estar abiertos a adaptarse a lo que te exija el encuentro.

"Tenemos que estar abiertos a adaptarnos a lo que nos depare el partido, uno va con una idea, y después en el trabajo del entrenador es poder adaptar y ent6ender, tengo superioridad o no, me están superando o no, cómo equiparo esto, y hay muchas formas. Nosotros iremos con la idea que es tratar de imponernos", explicó.