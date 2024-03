¿Ricardo Gareca quiere volver a la Selección Peruana? Este peculiar gesto lo pondría en evidencia

Ricardo Gareca dejó una marca imborrable en los peruanos tras lograr que el país clasifique a un Mundial luego de 36 años. Pese a que ahora dirige a Chile, muchos mantienen la ligera esperanza de que el 'Tigre' pueda volver a la Selección Peruana, sobre todo porque aún le guardaría cariño y un peculiar gesto con una hincha lo pondría en evidencia.

En las redes sociales podemos encontrar un sinfín de contenido, puesto que muchos usuarios suelen compartir sus diversas experiencias y momentos anecdóticos en videos, fotografías, etc.

Esta vez, una hincha peruana llegó hasta Francia para agradecerle al entrenador argentino por haber dirigido, en su momento, a la 'Blanquirroja'. La fémina no pudo contener su emoción al darse cuenta que tenía al 'Tigre' muy cerca de ella.

De acuerdo al video compartido en X, antes Twitter, una emocionada fanática de la selección, esperó a Gareca a las afueras de un conocido hotel italiano, luego de abordarlo y pedirle que por favor firmara su camiseta peruana, el estratega se mostró muy amable y no dudó en hacerlo, además, se tomó unos minutos para que pudiera sacarse una foto con él que, sin duda, quedará para el recuerdo.

Hace algunas semanas, Ricardo Gareca brindó una entrevista exclusiva al programa 'Arriba Mi Gente'. En dicha conversación, el argentino envió un conmovedor mensaje a todos los peruanos tras oficialmente pertenecer a otra selección y no regresar a nuestro país.

En ese sentido, el 'Tigre' subrayó la conexión emocional que mantiene con el fútbol peruano, a pesar de que su nueva responsabilidad está al frente de La Roja en Chile. El exfutbolista dejó claro que los colores rojiblancos siguen siendo parte esencial de su identidad como jugador.

"A mí no me gustaría que me olviden, porque yo no los voy a olvidar", dijo emocionado.