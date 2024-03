Selección Peruana: ¿Alarmas en Universitario? Jorge Fossati declaró sobre el estado de Édison Flores

El director técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, salió a declarar sobre el golpe que recibió Edison Flores en la práctica del último domingo, que preocupó no solo a los fanáticos de la escuadra nacional, sino que también a los de Universitario.

Recordemos que los cremas tuvieron a tres de sus delanteros convocados a vestir la 'Blanquirroja', José Rivera, Álex Valera y el mismo 'Orejas', que no disputó minutos frente a Nicaragua y que todo indicaba que podría aparecer en el encuentro frente a República Dominicana.

Tras lo sucedido el domingo, y generar incertidumbre sobre el estado del atacante, Fossati desmintió cualquier tipo de lesión con la que se ha podido relacionar al artillero. Con esto confirma su presencia en la convocatoria frente a los de la confederación CONCACAF.

Este martes, 26 de marzo, la Selección Peruana recibirá a República Dominicana en el Estadio Monumental, a las 20:30 (hora peruana), en lo que será el segundo partido de Jorge Fossati al mando de la escuadra nacional. En la previa de este encuentro, el entrenador de los visitantes, Marcelo Neveleff, reconoció que en cuanto a nombres, hay una inferioridad con respecto a los locales.

En entrevista exclusiva con Exitosa, el encargado de llevar en buen rumbo a la selección de Concacaf, se mostró respetuoso con su rival, y en primera estancia sintió que deben estar abiertos a adaptarse a lo que te exija el encuentro.

"Tenemos que estar abiertos a adaptarnos a lo que nos depare el partido, uno va con una idea, y después en el trabajo del entrenador es poder adaptar y ent6ender, tengo superioridad o no, me están superando o no, cómo equiparo esto, y hay muchas formas. Nosotros iremos con la idea que es tratar de imponernos", explicó.