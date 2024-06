¡Sin importancia! Renato Tapia minimiza enfrentarse a Ricardo Gareca en la Copa América

El volante de la Selección Peruana, Renato Tapia, minimizó enfrentarse a Ricardo Gareca en la Copa América en el denominado 'Clásico del Pacífico'.

En conferencia de prensa, el 'Cabezón' aseguró que la 'Roja' será un "rival más" de la 'Blanquirroja' y destacó que los sureños han renovado a los jugadores de su plantel. También, manifestó que afrontarán el certamen internacional con compromiso y sacrificio.

Asimismo, el jugador de Celta de Vigo calificó de "mediocre" ir a la Copa América sin expectativas y aseveró que apuntarán a llegar lo más lejos posible para dejar en alto el nombre del país, a pesar de que el grupo será muy complicado.

Por otro lado, el volante defensivo indicó que Christian Cueva puede cambiar su forma física para los encuentros de Selección Peruana ante Paraguay y El Salvador.

"No hay que olvidarnos lo que nos da Christian, lo que es como jugador. Hay cosas que uno puede ponerse a pensar como que no tiene equipo o juega poco. Creo que es el mismo de hace dos o tres años, cuando viene acá. Cada jugador estando con club o no jugando, se transforma cuando viene a la selección. Cambia el chip. Eso es lo que genera la selección, estar motivado para afrontar un reto como es la Copa América", sostuvo.