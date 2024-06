¡Atención, 'celeste'! Sporting Cristal brindó NUEVOS DETALLES sobre su próximo entrenador para el Clausura

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, brindó nuevos detalles sobre el próximo entrenador de los 'celestes' para el Torneo Clausura. ¿Será nacional o extranjero?

En entrevista con Ovación, el directivo 'cervecero' informó que está semana han iniciado las evaluaciones para reemplazar a Enderson Moreira y manifestó que se tomarán su tiempo para evitar equivocarse en su elección.

"Hemos empezado la semana evaluando el tema del nuevo entrenador para tomar la decisión correcta, se ha identificado lo que requiere el equipo y debemos hacerlo claro porque desde la primera fecha del Clausura no debemos regalar nada", declaró.

Asimismo, Raffo precisó que el próximo director técnico de Sporting Cristal no necesariamente será brasilero y aseguró que no están limitando su búsqueda a una nacionalidad en específico.

"No necesariamente porque los últimos dos comandos técnicos fueron de Brasil, significa que estamos siguiendo una línea, fue una coincidencia por el perfil que buscamos, no es una condición. No estamos limitando la búsqueda a una nacionalidad", agregó.