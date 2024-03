¿Un nuevo Oliver Sonne? Jorge Fossati sigue a joven futbolista de la Liga de Suecia: Descubre de quién se trata

La Selección Peruana se ha acostumbrado a recibir a jugadores nacionalizados, como Gianluca Lapadula u Oliver Sonne. Sin embargo, podría haber un nuevo futbolista del exterior, más precisamente de Suecia, que se sume al equipo de Jorge Fossati.

Durante la última conferencia, donde también actualizó la lista de convocados de Perú para los próximos amistosos, el técnico de la 'Bicolor' señaló que se encuentra siguiendo a un futbolista que juega en el país nórdico, y no sería Sergio Peña.

Esto llevó a que cientos de hinchas del combinado nacional se pregunten de quién se trata, pero aquí responderemos a esa incógnita.

Se trata de Daniel Bergman, tiene 19 años y juega como defensor central. Este futbolista milita desde el 2013 en el Helsingborgs IF de la Segunda División de Suecia. Cuenta con una altura de 1.85 metros y también puede jugar como volante interior.

Bergman podría jugar en la selección pues tiene padre sueco y madre peruana, es decir, podría conseguírsele un DNI como Gianluca Lapadula u Oliver Sonne. Además, los scouts de la 'Bicolor' habrían seguido con observándolo de cerca.

Lo más sorprendente es que no sería el único, pues Fossati habló de "un jugador de España". Este podría ser Diego Kochen, portero de 17 años que cuenta con nacionalidad peruana, estadounidense y venezolana. Sin embargo, se desconoce si se refirió a él o a otro futbolista.

Oliver Sonne fue convocado por Jorge Fossati a los próximos amistosos de la Selección Peruana, luego de meses de incertidumbre respecto a su continuidad en el equipo nacional. ¿Finalmente debutará con la 'Bicolor'?

El lateral derecho fue incluido en la nómina de 29 futbolistas que podrían jugar con Perú en los encuentros frente a Nicaragua y República Dominicana. Y si bien competirá en su puesto con Luis Advíncula, Andy Polo y Aldo Corzo.

Además, el experimentado técnico uruguayo manifestó su incomodidad por la cantidad de rumores que rodearon el llamado del lateral peruano-danés a la 'Bicolor'.

"Se especula tanto. Está el que quiere informarse y después habla, y está el que tira lo que siente o piensa. ¿Cuándo dije que Sonne no tenía chances o no lo iba a traer? Dije, y repito, yo no traigo a nadie por presión o por tener club de fans", señaló.