Universitario: Se revela la RAZÓN PRINCIPAL que motivó el fichaje de Rodrigo Ureña por Belgrano

A solo días de arrancar la Liga 1 2025, el actual bicampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes, perdió a uno de sus jugadores más importantes luego de conocerse que Rodrigo Ureña fichó por Belgrano de Córdoba en una negociación que se dio en cuestión de horas.

Sobre las primeras horas del viernes 31 de enero, desde Argentina se filtró la información de que el elenco 'Pirata' ofreció pagar la cláusula de salida del volante chileno y duplicarle el sueldo para poder hacerse con sus servicios. El futbolista no tuvo reparos en aceptar la oferta y dejar al cuadro crema a pesar de ser muy querido por la hinchada.

Como era de esperarse, la salida de Rodrigo Ureña de Universitario fue tema principal de los principales programas deportivos del Perú tanto en televisión como en plataformas digitales. Por ejemplo, en la edición del viernes de 'Desmarcados' a través de YouTube, se dio a conocer el que habría sido el motivo principal del mediocampista para cerrar su fichaje.

Según uno de los panelistas, el nacido en Chile buscaría tener una mayor vitrina en el fútbol argentino para alcanzar un nivel óptimo y convencer a Ricardo Gareca para ganarse una convocatoria a la Selección de su país.

"Para mí tiene que ver con una posibilidad en futuro cercano con la Selección chilena y esa creo que es la razón principal porque Belgrano este año no tiene participación en Copa Sudamericana o Libertadores, o sea, no va participar en torneos internaciones y no es el más grande ni el segundo más grande en Argentina", indicaron.