Ricardo Gareca y su tajante opinión sobre el presente de Christian Cueva: "Necesita que estén muy encima de él"

31/12/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de Chile, Ricardo Gareca, se pronunció sobre la actualidad de Christian Cueva y aseguró que 'Aladino' necesita que "estén muy encima de él".

Cueva y su rendimiento con la Selección Peruana

En entrevista con el programa 'Bajo presión', el 'Tigre' indicó que prefiere no opinar de las situaciones personales del jugador peruano, no obstante, no ocultó que Cueva fue un jugador que siempre le interesó a su comando técnico.

"Eso es algo que hay que preguntárselo a él. Cueva necesita permanentemente estarle encima. En particular a nosotros como cuerpo técnico él nos interesaba mucho. Es un muchacho leal, después tendrá que arreglar sus cuestiones personales. Es muy difícil entrar en cuestiones personales porque es algo muy privativo de cada persona", declaró.

Asimismo, Ricardo Gareca apuntó que, a pesar de que no jugaba en sus clubes por distintos motivos, 'Aladino' siempre daba la talla cuando se ponía la camiseta de la Selección Peruana.

"Nosotros veíamos que en el club, por diferentes razones, entraba en conflicto con el técnico o no lo ponía el técnico o él no se hallaba cómodo, pero venía a la selección y el tipo se transformaba, él y sus compañeros también, eso es algo que en el caso nuestro le prestamos mucha atención", agregó.

¿Ricardo Gareca regresará para dirigir a Perú?

Por otro lado, el director técnico argentino afirmó que nunca le cerraría las puertas al país por los años que vivió aquí y manifestó que se siente a gusto en el Perú.

"Yo nunca cerraría la posibilidad de Perú porque pasé tantos años allá. Tengo cuestiones personales, entonces yo no le cierro la puerta a nadie y menos a un país en el que me sentí tan a gusto y lo conozco. Me tocó la etapa de dirigir a la 'U', un año y medio, y me tocó siete años y medio con Perú. Entonces, pasé nueve años de mi vida en Perú", expresó.

Asimismo, Ricardo Gareca dejó en claro que está concentrado en revertir la situación de la Selección Chilena. Sin embargo, reiteró que siempre es una posibilidad el volver a ser el entrenador de la 'Bicolor'.

"En las dos etapas pasé buenas y malas, me han tratado muy bien en todo momento. Yo no me atrevería a decir semejante barbaridad (cerrar puertas). Al contrario, siempre es una posibilidad en un futuro (...) Lo que pasa es que hoy en día siempre estoy muy concentrado en el presente. Entonces, a esta altura de mi vida no hago un proyecto a futuro", agregó.

De esta manera, Ricardo Gareca señaló que Christian Cueva debe ser tratado de una determinada manera para que pueda demostrar su mejor nivel futbolístico.