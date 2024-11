Bumeran Perú: 4 de cada 10 peruanos usarán su CTS para pagar deudas

23/11/2024 / Exitosa Noticias / Economía

Ya pasó la quincena de noviembre y, como tal, los trabajadores formales de régimen privado en el Perú han debido de percibir el monto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). En la teoría, este depósito funciona como una garantía financiera en caso el trabajador pierda su empleo; sin embargo y dada la mala salud económica del peruano, muchos se ven en la necesidad de darle otros usos.

Como se recuerda del primer semestre del año, el Gobierno habilitó la liberación del 100 % del monto de la CTS para todos los usuarios, por lo que cualquier trabajador puede disponer de la totalidad de su dinero. La normativa está vigente y culminará el 31 de diciembre del presente año.

"El estudio revela que el 38 % de las personas trabajadoras en el Perú utilizará su CTS para pagar sus deudas o créditos, lo que refleja la importancia de la CTS en la economía de los talentos. Además, el pago de este beneficio aporta de forma estratégica a la motivación y compromiso de los talentos, fortaleciendo su sentido de pertenencia y contribuyendo a su mejor rendimiento a largo plazo", comentó el director comercial de Bumeran en el Perú, Miguel Bechara, para la Agencia de Noticias Andina.

¿En qué será invertida o gastada la CTS?

Como mencionado, casi cuatro de cada diez trabajadores formales peruanos pagarán deudas y créditos con la CTS. De igual manera, un 31 % de los encuestados señaló que ahorrará el dinero a modo de prevención contra cualquier imprevisto, lo que es básicamente la finalidad del beneficio laboral.

Además, más del 10 % indicó que la CTS servirá para pagar los estudios, ya sean estos los suyos o los de sus hijos. En menor cantidad, los encuestados señalaron que gastarán el monto de Compensación por Tiempo de Servicios en emprender, gastos médicos, vacaciones o viajes, gustos adicionales y artículos para el hogar.

Denuncia con Sunafil

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) considera de gravedad el incumplimiento del depósito de CTS, y sanciona a las empresas que falten a la ley.

"¡Atención empleadores! No depositar íntegra y oportunamente la CTS, no efectuar el pago de dicha compensación o hacer el depósito en una entidad bancaria distinta a la elegida por el trabajador califica como una infracción grave", establece el Gobierno del Perú a través de su plataforma oficial.

En caso no te hayan depositado, adjunta por escrito los datos correspondientes (empleador, periodo no remunerado, etc.) y presenta las pruebas en la Sunafil. Esta deberá enviar inspectores laborales para certificar el cumplimiento de la empresa y las medidas correctivas que correspondan.