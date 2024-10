Bono de S/380: Conoce los requisitos que necesitan los docentes y auxiliares para acceder al beneficio

24/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Educación, Morgan Quero, anunció que el Gobierno hizo la transferencia de más de 130 millones de soles a gobiernos regionales y para el Ministerio de Defensa, con el fin de asegurar el pago de la bonificación para docentes y auxiliares. El pago de los 380 soles se dará tanto para educación básica como para la técnico-productiva en escuelas públicas.

Minedu entregará bono 380 para educadores

Es importante resaltar que el desembolso de dinero fue efectuado mediante el Decreto Supremo N° 196-2024-EF, oficializado el pasado 22 de octubre mediante el Diario Oficial El Peruano. Con esto se busca el reconocimiento de la labor de los profesores y el apoyo que brindan los auxiliares en la formación de los más de 8 millones de colegiales.

La oficina de prensa del Minedu indicó que son más de 408 mil profesores y auxiliares que recibirán la bonificación extraordinaria de 308 soles. Asimismo, este monto será destinado también para instituciones que son gestionadas por el Ministerio de Defensa. Vale resaltar que el presupuesto total es de 153 millones, de los que 130 millones son para los Gores y el Mindef y otros 23 millones para las DRE y las UGEL de Lima Metropolitana (RSG.N° 194-2024-Minedu).

"Con este bono excepcional, el Minedu cumple y reafirma su compromiso de seguir trabajando para ofrecer mejores condiciones a los docentes, y reconoce su contribución invaluable en la educación de nuestros niños y jóvenes", aclaró Quero.

📌 ¡Cumplimos! Minedu pagará, en octubre, bono extraordinario de S/380 a 408 000 docentes y auxiliares de educación básica y técnico-productiva de las escuelas públicas del país.

Más detalles en nuestra #NotaDePrensa 👇🏼 https://t.co/s8C4QdwBS6 — Ministerio de Educación (@MineduPeru) October 23, 2024

Requisitos para recibir el bono 380

Laborar en entidades objeto de la norma al momento de publicada la ley.

Estar inscritos en el Registro Centralizado de Planillas de Datos de Recursos Humanos del Sector Público al 31 de diciembre de 2023.

Es importante recalcar que el beneficio no cuenta con naturaleza remunerativa, ni carácter pensionable. Tampoco se encuentra sujeta a cargos sociales y no forma parte de beneficios de labores, lo que implica que no está sujeta a ningún descuento. Finalmente, no constituye como base de cálculo para la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) o similares.

"Esta bonificación tiene como objetivo reconocer la labor pedagógica de los profesores y el valioso apoyo que brindan los auxiliares de educación en las actividades formativas y disciplinarias de más de ocho millones de niños y jóvenes de todo el Perú", detalló Quero.

