CTS en noviembre 2024: ¡Toma nota! Conoce AQUÍ cuánto te corresponde recibir en este último retiro

En diálogo con Exitosa, la especialista Rossana Gallesio explicó cómo calcular cuánto le corresponde recibir a una persona en la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de noviembre.

En conversación con Katyusca Torres-Aybar en el programa 'Exitosa Te Escucha', la experta recordó que el próximo 15 de noviembre es la fecha límite para que los empleadores en Perú realicen el segundo depósito anual de la CTS.

Asimismo, Rossana Gallesio detalló que en la CTS no ingresan los conceptos no remunerativos y si incluye la remuneración bruta y el sexto de gratificación.

"No entran en la CTS los conceptos que se les llama no remunerativos, por ejemplo, si te pagan movilidad o alimentación, esto no entra en el promedio. Solamente tu remuneración bruta y tu sexto de gratificación está considerado dentro de eso y no está sujeto a descuento, la CTS se lleva pura. No te retienen quinta categoría ni nada", agregó.