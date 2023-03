¿Cómo llegar a fin de mes y no morir en el intento?: Revisa estos 7 consejos para ahorrar mejor

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Economía

Llegar a fin de mes con dinero se ha vuelto todo un desafío, y más aún en el contexto en que todo sube, pero menos los ingresos. Si esa es tu situación, sigue leyendo, que Exitosa te dará a conocer 7 consejos para ahorrar mejor y llegar con plata al cierre de mes.

1. Haz un presupuesto mensual

Primero sé consciente de tus ingresos mensuales. "No puedes gastar más de lo que ganas", es una premisa que siempre se escucha en torno a este tema. Pero no es alejada de la realidad, por ello debes especificar tus gastos mensuales sin dejar ningún detalle fuera.

Arma una hoja de Excel e incluye los gastos que realizarás en ese mes: comida, deudas, tus gastos personales, pago de arrendamiento de cuarto, entre otros.

Si no manejas Excel. ¿No te preocupes! Las aplicaciones pueden cumplir estas funciones. No te olvides de ser detallista con cada gasto que realices, sin importar si parezcan muy insignificantes. Porque de poco en poco se vuelven gastos enormes.

2. Ahorra en las compras

Haz una lista antes de hacer tus compras. No compres más de lo que necesites, evita las compras por impulso. Aprovecha las ofertas, rebajas y promociones. Si sabes que vas a necesitar comprar algo en el futuro, y no va a caducar, puedes aprovechar las ofertas 2x1, 3x2, segunda unidad a mitad de precio y demás, pero comprando mayor cantidad para que el ahorro sea mayor en el futuro.

No está demás en recurrir a las marcas blancas, cuestan menos ahorras más. Haz una compra importante una vez al mes, y luego realiza pequeñas compras para cuando sea necesario. Compra por Internet te saldrá más barato.

3. Cocina en vez de comprar comida

Es un martirio para algunos cocinar en casa, pero si quieres ahorrar deberás empezar por este punto. La suma de menús de 6 veces por semana golpea fuertemente a tu bolsillo. Así que planifica tus compras (revisa el consejo anterior) y haz una lista de lo que desees comer durante la semana.

4. Ahorra en servicios básicos

Si bien es cierto los tenemos que utilizar imprescindiblemente; podemos reducir gastos utilizando solo lo necesario en el menor tiempo posible.

Así que cierra el caño mientras te cepilles o cierra la llave de la ducha mientras te enjabones. Apaga la luz de los cuartos en el que no te encuentres. Reduce las horas frente al televisor. No planches de noche, ni uses artefactos en ese horario (prioriza su uso durante las mañanas). Estas acciones harán una gran diferencia en tus recibos de fin de mes y en tu bolsillo.

5. Ahorra en tu línea telefónica

Si eres de los que necesita obligatoriamente estar 24/7 con el teléfono porque así lo demanda tu quehacer cotidiano, revisa tu plan y busca uno que te ofrezca lo que necesites, pero a un menor precio.

6. Paga tus deudas

Muy al margen de ser un hábito, pagar tus deudas te harán sentir un peso menos a fin de mes. Aunque sea poco a poco, tienes que hacerlo. Empieza por liquidar las más pequeñas, o las que tienen mayores comisiones.

Si tienes deudas, págalas, pero no hagas uso de un préstamo para pagar otro porque eso solo se puede convertir en un círculo vicioso en que la deuda cada vez se haga más grande.

7. Vende lo que ya no uses

Si hay algo que compraste y no te gustó, o tienes cosas que ya no las vas a utilizar es mejor venderlas a tenerlas en casa sin un ingreso de por medio. Internet es una puerta para hacerlo. Tus amigos de siempre también. Ganar algo de dinero extra te puede ayudar a llegar a fin de mes.