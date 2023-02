24/02/2023 / Exitosa Noticias / Economía

En entrevista con Exitosa, el procurador de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), José Escalante, dijo que el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que favorecería a empresarios que tengan millonarias deudas con el Estado, incentiva el no pago oportuno de tributos y sustrae grandes cantidades de dinero "del bolsillo" de los peruanos.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', Escalante Gonzales indicó que por dichos motivos están solicitando que el tema se corrija, ya que genera graves efectos.

"Estamos reclamando clamorosamente que este tema se corrija. Es un reclamo de todos los peruanos, porque lo que hace el Tribunal Constitucional, cuando sustrae miles de millones de soles supuestamente de la Sunat, lo sustrae del bolsillo de cada peruano [...] considero que esta sentencia tiene dos graves efectos, primero que nos sustrae miles de millones de soles y, en segundo lugar lo peor, incentiva el no pago oportuno de tributos", declaró en nuestro medio.

Critica declaraciones de magistrado Gutiérrez Ticse

El procurador de Sunat criticó que el magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, haya manifestado que la mencionada sentencia no afecta el ordenamiento jurídico porque supuestamente no se están condonando deudas.

"Gutiérrez Ticse ha dicho que no afecta a nuestro ordenamiento jurídico esta sentencia porque no se está condonando deuda, sino que se está limitando intereses [...] esto es una barbaridad, porque el artículo 28 del Código Tributario señala claramente que la deuda es el tributo, las multas y los intereses; pero el señor Gutiérrez Ticse dice que los intereses no son deudas tributarias", precisó.

Agregado a ello, indicó que Gutiérrez Ticse "ha dicho que esta sentencia favorece a los humildes trabajadores", hecho que manifestó es falso.

"Yo tengo todos los procesos de amparo en trámite del Tribunal Constitucional, los he revisado y afirmo que no hay ningún humilde trabajador", agregó.

Piden nulidad de sentencia

José Escalante resaltó que la Sunat ha planteado un recurso de nulidad contra esta sentencia y manifestó sus deseos de que el TC les conceda ello.

"Debido a la gravedad de esta sentencia es que la Sunat ha planteado un recurso de nulidad contra la misma. Esperamos que el Tribunal Constitucional nos conceda el recurso de nulidad, lo tramite y se revise en audiencia publica, para que la gente de a pie y los periodistas conozcan cual es el debate jurídico y vean quien gana, porque la sentencia del Tribunal Constitucional no refleja lo que pasa en las audiencias", expresó.

Mira la entrevista completa