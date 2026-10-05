Renzo Reggiardo exige reestructurar entes electorales tras empate técnico en Lima: "Los peruanos no merecemos esto"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó la reestructuración y reorganización de todos los entes electorales del país. El burgomaestre sustentó este requerimiento tras observar el reciente empate técnico entre los candidatos a la alcaldía capitalina, Rafael López Aliaga y Francis Allison.

La autoridad emitió este pronunciamiento a su salida de una tradicional misa de acción de gracias celebrada en la iglesia de Las Nazarenas. En ese contexto religioso, la autoridad cuestionó fuertemente la recurrencia de los resultados ajustados durante los últimos procesos electorales, situación que calificó como una 'extrañesa'.

#SeñorDeLosMilagros l El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, participó en la tradicional misa de Acción de Gracias organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, en el histórico Monasterio de las Nazarenas. Durante la ceremonia se elevó una oración por la unidad, la paz y el bienestar de nuestra ciudad. https://t.co/0PbxZ9aEKH October 5, 2026

Cuestionamientos a las autoridades electorales

Reggiardo habló sobre los resultados tan ajustados en las últimas elecciones. Según su análisis estos escenarios de votación dividida han dejado de ser casos aislados para convertirse en un patrón recurrente que afecta la transparencia de las elecciones municipales.

"En estos años tenemos elecciones y que tenemos resultados prácticamente empatados, ¿eso es una casualidad?, bueno, puede ser casualidad. La elección pasada, lo que pasó el 12 de abril, lo que ha pasado ahora, la elección anterior que yo tuve el honor de acompañar a Rafael López Aliaga, que salí elegido teniente alcalde y el alcalde. Un empate técnico también, o unos números muy apretados con su contendor." mencionó.

Para apoyar su opinión, el funcionario recordó que en elecciones pasadas también hubo resultados muy ajustados.

"Las elecciones presidenciales de los últimos años, casi todas con los mismos resultados de empates. Es una coincidencia extraña, con el mayor respeto por Keiko Fujimori, con quien tengo una gran relación, una muy buena amistad, que tome cartas en el asunto y que pida de una vez por todas la reestructuración de los entes electorales", agregó el alcalde.

Reggiardo pide reorganización del sistema

El alcalde de Lima exigió cambios urgentes en los organismos encargados de contar los votos. Además, resaltó que esta postura institucional no es nueva, sino que corresponde a una advertencia que ha mantenido debido al reciente empate técnico entre Francis Allison y Rafael López Aliaga.

"Hay que declararlos en emergencia, hay que reestructurarlos, no lo digo ahora, lo he venido sosteniendo. Hoy día estamos nuevamente ante una situación que nos pone al límite, que nos pone en el limbo, que no sabemos qué va a suceder y creo que los peruanos no merecemos esto", dijo Reggiardo.

El burgomaestre concluyó su mensaje indicando que las 'modificaciones' en las tendencias de votos suelen ocurrir durante las altas horas de la noche. Por ello, exigió mayor claridad oficial, descartando que los constantes resultados de empates sean un producto de la casualidad de lo hechos.

"No es que no confíe, lo que pienso es que es una señal que tenemos que dar, porque hay coincidencias, como estas a las que me he referido, de los resultados que siempre se ajustan en las madrugadas. Siempre en las madrugadas casi casi nos ponen un resultado de empates. Eso es casualidad, son tantos procesos que hemos tenido que son casualidades y me parece extraño." sentenció.

Hasta el momento, ninguna entidad oficial encargada del conteo de votos ha emitido una respuesta formal ante este severo requerimiento de reestructuración total propuesto por el representante municipal.

Como se sabe, según el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, los resultados oficiales y definitivos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se conocerán entre los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre de 2026.