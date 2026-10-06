RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Elige Bien
Nuevas autoridades electas

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿cuándo asumirán los nuevos alcaldes y gobernadores sus cargos?

Los ganadores de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no asumirán sus funciones inmediatamente. Conoce desde cuándo comenzará el periodo de gestión 2027-2030.

Conoce la fecha en la cual asumirán su cargo los ganadores de las ERM 2026
Conoce la fecha en la cual asumirán su cargo los ganadores de las ERM 2026 (Composición: Exitosa)

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 06/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Los ciudadanos acudieron a las urnas el domingo 4 de octubre para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales. Sin embargo, los candidatos que resulten oficialmente proclamados no asumirán sus cargos al día siguiente de los comicios.

De acuerdo con el cronograma electoral, los gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores iniciarán sus funciones el 1 de enero de 2027

Así fue la juramentación de alcaldes distritales en Lima y Callao | FOTOS | EL COMERCIO PERÚ

La fecha marcará el inicio del periodo de gobierno correspondiente a los años 2027-2030, por lo que las nuevas autoridades reemplazarán a quienes actualmente ocupan los cargos regionales y municipales.

Resultados deben ser proclamados

Antes de que se concrete el cambio de autoridades, los organismos electorales deberán culminar el procesamiento de las actas y resolver las observaciones, impugnaciones y otros procedimientos derivados de la jornada electoral.

Candidato único pierde en Arequipa: votos blancos y nulos superan ampliamente a Rómulo Suyco en Lari
Lee también

Candidato único pierde en Arequipa: votos blancos y nulos superan ampliamente a Rómulo Suyco en Lari

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que los resultados oficiales podrían conocerse durante los primeros días de noviembre, luego de que culminen los recuentos y se resuelvan los casos pendientes.

Roberto Burneo: JNE está plenamente preparado para conducir elecciones regionales y municipales | Noticias | Diario Oficial El Peruano

El JNE estableció como fecha máxima el 28 de octubre para efectuar los recuentos de votos que correspondan. Por ello, los resultados preliminares de la ONPE no determinan por sí solos quiénes serán proclamados como autoridades electas.

Conteo de votos acaba con 1 muerto: tensión electoral en Áncash desencadena balacera en centro de votación
Lee también

Conteo de votos acaba con 1 muerto: tensión electoral en Áncash desencadena balacera en centro de votación

Regiones podrían ir segunda vuelta

En el caso de las elecciones regionales, una fórmula debe obtener al menos 30 % de los votos válidos para ganar en primera vuelta. Si ninguna alcanza ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación deberán enfrentarse en una segunda elección. 

Esta segunda vuelta solo corresponde a los cargos de gobernador y vicegobernador regional, por lo que no se aplica a las elecciones de alcaldes provinciales o distritales.

Elecciones regionales y municipales 2026: en 14 de 25 regiones habría segunda vuelta, según boca de urna de Datum - Exitosa Noticias

La fecha definitiva de una eventual segunda elección regional todavía debe definirse. El JNE planteó el 29 de noviembre, mientras que la ONPE propuso trasladarla al 6 de diciembre, debido a los plazos necesarios para organizar el proceso. 

Así, aunque las Elecciones Regionales y Municipales se realizaron el 4 de octubre, los nuevos gobernadores y alcaldes asumirán oficialmente sus funciones el 1 de enero de 2027, siempre que hayan sido proclamados conforme al procedimiento electoral. 

Temas relacionados alcalde Cambio de autoridad Elecciones Regionales y Municipales 2026 gobernadores vicegobernador

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA