Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿cuándo asumirán los nuevos alcaldes y gobernadores sus cargos?

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los ciudadanos acudieron a las urnas el domingo 4 de octubre para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales. Sin embargo, los candidatos que resulten oficialmente proclamados no asumirán sus cargos al día siguiente de los comicios.

De acuerdo con el cronograma electoral, los gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores iniciarán sus funciones el 1 de enero de 2027.

La fecha marcará el inicio del periodo de gobierno correspondiente a los años 2027-2030, por lo que las nuevas autoridades reemplazarán a quienes actualmente ocupan los cargos regionales y municipales.

Resultados deben ser proclamados

Antes de que se concrete el cambio de autoridades, los organismos electorales deberán culminar el procesamiento de las actas y resolver las observaciones, impugnaciones y otros procedimientos derivados de la jornada electoral.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que los resultados oficiales podrían conocerse durante los primeros días de noviembre, luego de que culminen los recuentos y se resuelvan los casos pendientes.

El JNE estableció como fecha máxima el 28 de octubre para efectuar los recuentos de votos que correspondan. Por ello, los resultados preliminares de la ONPE no determinan por sí solos quiénes serán proclamados como autoridades electas.

Regiones podrían ir segunda vuelta

En el caso de las elecciones regionales, una fórmula debe obtener al menos 30 % de los votos válidos para ganar en primera vuelta. Si ninguna alcanza ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación deberán enfrentarse en una segunda elección.

Esta segunda vuelta solo corresponde a los cargos de gobernador y vicegobernador regional, por lo que no se aplica a las elecciones de alcaldes provinciales o distritales.

La fecha definitiva de una eventual segunda elección regional todavía debe definirse. El JNE planteó el 29 de noviembre, mientras que la ONPE propuso trasladarla al 6 de diciembre, debido a los plazos necesarios para organizar el proceso.

Así, aunque las Elecciones Regionales y Municipales se realizaron el 4 de octubre, los nuevos gobernadores y alcaldes asumirán oficialmente sus funciones el 1 de enero de 2027, siempre que hayan sido proclamados conforme al procedimiento electoral.