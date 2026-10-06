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ERM 2026: estos son los candidatos que lideran las alcaldías de los distritos de Lima, según ONPE

En Lima Metropolitana, algunos candidatos mantienen amplias ventajas en sus respectivos distritos, mientras que en otras jurisdicciones la diferencia entre los primeros lugares es mínima.

Elecciones Regionales y Municipales 2026
Elecciones Regionales y Municipales 2026 Composición Exitosa

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 06/10/2026

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 empiezan a definir el nuevo escenario político de Lima Metropolitana. Tras la jornada electoral del domingo 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa procesando las actas correspondientes a la elección del alcalde de Lima y de los burgomaestres de los 42 distritos de la capital.

Cabe precisar que liderar el conteo de la ONPE no significa haber sido proclamado oficialmente como alcalde. Las actas observadas pueden pasar a los Jurados Electorales Especiales para su evaluación y, posteriormente, corresponde a la autoridad electoral proclamar los resultados definitivos.

¿Quiénes lideran en los distritos de Lima?

De acuerdo con el avance consignado en el reporte, estos son los candidatos que aparecen en el primer lugar de sus respectivos distritos:

  • Ancón: Pablo Ramos (27.8%).
  • Ate: Manuel Vidal (72.4%).
  • Barranco: Manuel Espinoza (28.6%).
  • Breña: Iván Chang (21.8%).
  • Carabayllo: Nandy Córdova (24.2%).
  • Chaclacayo: Iván Altamirano (26.3%).
  • Chorrillos: Roberto Pizarro (21.9%).
  • Cieneguilla: Ronald Salazar (37.9%).
  • Comas: Jean Pool Granados (25.2%).
  • El Agustino: Richard Soria (31.4%).
  • Independencia: Alfredo Reynaga (25.5%).
  • Jesús María: Luiz Reátegui (28.3%).
  • La Molina: Juan Carlos Zurek (36.3%).
  • La Victoria: Susana Saldaña (25.3%).
  • Lince: José Aliaga (30.5%).
  • Los Olivos: Felipe Castillo (23.6%).
  • Lurigancho-Chosica: Olimpio López (24%).
  • Lurín: Rosa Torrejón (29%).
  • Magdalena del Mar: Carla Robbiano (64.2%).
  • Miraflores: Jorge Muñoz (42.1%).
  • Pachacámac: Guillermo Pómez (51.6%).
  • Pucusana: Enrique Julio Manco Suni (29.5%).
  • Pueblo Libre: José Casas (31.5%).
  • Puente Piedra: Esteban Monzón (35.2%).
  • Punta Hermosa: Max Andre Ampuero Leandro (18.4%).
  • Punta Negra: Jose Ruben Delgado Heredia (26.4%).
  • Rímac: Isabel Ayala (22.3%).
  • San Bartolo: Rufino Enciso (38.5%).
  • San Borja: Javier Diez (35.1%).
  • San Isidro: Javier Paíno (39.5%).
  • San Juan de Lurigancho: Jesús Maldonado (45.7%).
  • San Juan de Miraflores: Edgar Wuillington Mejia Rodriguez (20.7%).
  • San Luis: Victor Antonio Alegria Garcia (22.3%).
  • San Martín de Porres: Omar Jaime (27.7%).
  • San Miguel: Marcos Cabrera (35.8%).
  • Santa Anita: Eduardo Rimachi (39.1%).
  • Santa María del Mar: Jorge Patricio Vásquez Nemi (54.7%).
  • Santa Rosa: Tanus Barraza (27.3%).
  • Santiago de Surco: Arturo Bobbio (40.9%).
  • Surquillo: José Huamaní (38.4%).
  • Villa El Salvador: Marcelino Huamán (28.3%).
  • Villa María del Triunfo: Robert Joel Ludeña Guerra (22.8%).

La entidad electoral señaló que por medio de la plataforma oficial se podrá visualizar el conteo.
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Ventajas amplias y disputas voto a voto

Entre los resultados con mayor diferencia destaca Ate, donde Manuel Vidal registra 72.4% con el 92.6% de actas contabilizadas. También sobresalen Magdalena del Mar, con Carla Robbiano en 64.2%, y Pachacámac, donde Guillermo Pómez alcanza 51.6%.

Otros distritos presentan escenarios más ajustados. En Carabayllo, Nandy Córdova aparece primera con 24.2%, frente al 23.1% de Juan Ladislao Espinoza Ortiz. En San Juan de Miraflores, Edgar Wuillington Mejia Rodriguez registra 20.7%, seguido de Luis Dante Mendieta Flores con 20.2% y Mabel Karina Leandro Melgarejo con 20.1%.

También existe una competencia estrecha en Villa María del Triunfo, donde Robert Joel Ludeña Guerra tiene 22.8%, seguido por Guido Iñigo Peralta con 22.5% y David Andres Morales Cardenas con 20.7%.

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El avance de la ONPE permite identificar a los candidatos que encabezan momentáneamente las alcaldías distritales de Lima, pero el escenario todavía puede modificarse mientras se procesen las actas pendientes y observadas. Por ello, los resultados deben considerarse preliminares hasta que concluya el proceso electoral y se realice la proclamación oficial.

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