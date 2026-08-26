Papa León XIV en Pucallpa: preparan operativo de seguridad para garantizar el orden durante su visita

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo anunció la articulación de un plan integral de seguridad ante la histórica visita del Papa León XIV a la ciudad de Pucallpa.

La iniciativa tiene como principal objetivo garantizar el orden, la tranquilidad pública y una acogida adecuada para la multitudinaria concurrencia de fieles que participará en las actividades programadas.

Pucallpa alista recepción multitudinaria

La llegada del líder de la Iglesia católica representa un acontecimiento de especial relevancia para Pucallpa y la región Ucayali, por lo que las autoridades buscan anticiparse a las necesidades de los asistentes.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo señaló que la planificación considera el movimiento de una importante cantidad de ciudadanos y visitantes durante las actividades vinculadas con la visita pastoral.

Municipalidad de Coronel Portillo ejectuará plan de orden y seguridad para la visita papal

Coronel Portillo apunta a ser un buen anfitrión

La estrategia se suma a las acciones que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo desarrolla dentro de sus competencias para contribuir con la seguridad y el bienestar de la población.

Cabe recordar que Pucallpa ya ha enfrentado cuestionamientos sobre la capacidad de su sistema municipal de videovigilancia, debido a problemas registrados anteriormente en parte de sus cámaras de seguridad.

¿Qué lugares visitaría el Papa en Pucallpa?

Bulevar de Yarinacocha: Encuentro especial previsto con los pueblos originarios de la Amazonía.

Encuentro especial previsto con los pueblos originarios de la Amazonía. Plaza de Armas y Catedral de Pucallpa: Espacios bajo evaluación para reuniones con jóvenes, niños y ancianos.

Espacios bajo evaluación para reuniones con jóvenes, niños y ancianos. Estadio Aliardo Soria Pérez: Escenario principal analizado para la celebración de una misa masiva.

Escenario principal analizado para la celebración de una misa masiva. Avenida Centenario: Zona adicional evaluada por la comitiva logística como alternativa para actos públicos.

Boulevard de Yarinacocha y estadio Aliardo Soria Pérez

Con este nuevo plan, las autoridades buscan fortalecer la preparación de Pucallpa ante la histórica visita pastoral y garantizar que la llegada del sumo pontífice se desarrolle con orden y seguridad para la multitud de fieles.