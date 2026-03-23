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Debate presidencial: Álex Gonzales critica a Rafael López Aliaga por dejar la alcaldía de Lima

Durante el debate presidencial 2026, Álex Gonzales cuestionó a Rafael López Aliaga por abandonar la alcaldía de Lima, señalando problemas de seguridad, gestión y compromisos incumplidos.

El enfrentamiento entre candidatos marcó uno de los momentos más tensos de la jo
El enfrentamiento entre candidatos marcó uno de los momentos más tensos de la jo (Composición Exitosa)

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 23/03/2026

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El debate presidencial realizado este 23 de marzo dejó uno de sus momentos más confrontacionales cuando Álex Gonzales cuestionó directamente a Rafael López Aliaga por haber dejado la alcaldía de Lima para postular a la presidencia. El candidato del Partido Demócrata Verde centró sus críticas en la seguridad ciudadana y en lo que consideró promesas incumplidas durante su gestión municipal.

Durante su intervención, Gonzales lanzó una serie de preguntas dirigidas a su contendor, poniendo en duda su credibilidad ante los electores. "¿Quién le puede creer después de dejar Lima como potencia mundial del crimen?", expresó, en referencia al incremento de la percepción de inseguridad en la capital.

El candidato también hizo énfasis en compromisos previos asumidos por López Aliaga. "¿Quién le puede creer a quien juró que no iba a traicionar el voto de los ciudadanos y terminaba su mandato como alcalde?", señaló, elevando el tono del intercambio en uno de los bloques más comentados del debate.

Cuestionamientos sobre gestión municipal

En su exposición, Gonzales vinculó la renuncia a la alcaldía con una falta de responsabilidad política, al considerar que los ciudadanos eligieron a López Aliaga para completar su mandato. Además, mencionó temas específicos relacionados con la gestión en Lima, como proyectos de transporte y financiamiento.

El candidato hizo referencia a los llamados "trenes chatarra" y al manejo de recursos públicos, señalando: "Lima y los trenes chatarra y 4 mil millones de soles de bonos". Con ello, buscó evidenciar lo que considera decisiones cuestionables durante la administración municipal.

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Estas declaraciones se dieron en un contexto donde la seguridad ciudadana y el manejo económico de las municipalidades se han convertido en temas clave dentro de la campaña electoral. La crítica apuntó directamente a la coherencia entre promesas políticas y acciones concretas.

Debate marcado por confrontación directa

El intercambio no solo reflejó diferencias programáticas, sino también un estilo confrontacional que ha caracterizado a varios candidatos en esta campaña. Gonzales cerró su intervención con una frase directa: "¿Quién le puede creer a un mentiroso? Responda López", buscando una respuesta inmediata en el escenario.

El momento generó reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron tanto el tono del cuestionamiento como la falta de respuestas inmediatas en ese segmento del debate. 

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El desarrollo del debate presidencial 2026 continúa en medio de un clima de alta tensión política, donde los candidatos buscan marcar diferencias claras ante el electorado. Las críticas sobre la alcaldía de Lima, la seguridad ciudadana y el uso de recursos públicos se consolidan como temas clave.

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