Rubén Rada: querido cantante muere a los 83 años tras luchar contra la neumonía

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El referente musical, murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años, después de permanecer internado durante aproximadamente un mes por una neumonía y sus complicaciones. Su familia confirmó el fallecimiento y recordó su trayectoria de más de seis décadas.

Familia confirmó la muerte del músico

El comunicado familiar precisó que el fallecimiento de Rubén Rada ocurrió a las 15:30 horas de este miércoles. Según EFE, la familia informó la noticia mediante las redes sociales del cantante y explicó que Rada enfrentó durante un mes una neumonía y las complicaciones derivadas de este cuadro.

Rada nació en 1943 en el Barrio Sur de Montevideo, una zona vinculada históricamente con el candombe. Desde los diez años participó en una comparsa y, con el tiempo, desarrolló una carrera que lo llevó por escenarios y proyectos musicales dentro y fuera de Uruguay.

Durante su carrera integró agrupaciones como El Kinto, Tótem y Opa, proyectos vinculados con una etapa de transformación de la música uruguaya. Su trabajo combinó candombe, jazz, rock, pop, murga y tango, mientras construía una trayectoria solista que comenzó con su primer disco en 1969.

El músico publicó más de treinta álbumes y dejó canciones reconocidas como Mi País, Las Manzanas y Muriendo de Plena. En 2011 recibió el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latinos, otorgado por su trayectoria y aporte a la música de América Latina.

El cantante dejó un gran vacío en sus seguidores.

Rada mantenía proyectos antes de morir

Rada continuaba vinculado con la música antes de su hospitalización. El 16 de julio, cuando cumplió 83 años, estrenó ¿Quién va a cantar?, un proyecto audiovisual que reunió a artistas uruguayos para interpretar canciones de su repertorio y mantener activa su presencia artística en Uruguay.

Además, el músico tenía previsto regresar a los escenarios con Tótem mediante dos presentaciones programadas para octubre en el Auditorio del Sodre. También trabajaba en un disco junto a Los Auténticos Decadentes, mientras mantenía otros proyectos relacionados con su repertorio musical y presentaciones futuras previstas también.

Su actividad también incluyó televisión, actuaciones y propuestas dirigidas al público infantil. Participó en programas y ficciones de Uruguay y Argentina, además de desempeñarse como jurado en La Voz Uruguay y La Voz Kids, ampliando su presencia artística más allá de la música durante décadas.

La muerte de Rubén Rada a los 83 años cierra una trayectoria de más de seis décadas vinculada con la música popular uruguaya. El artista dejó una discografía, proyectos reconocidos y canciones asociadas al candombe, mientras su fallecimiento fue confirmado por su familia este miércoles.