Salvador del Solar anunció que votará por Roberto Sánchez en segunda vuelta: "He cambiado mi idea de votar en blanco"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Quedan pocas horas para que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones generales por lo que Salvador del Solar anunció por cual de las dos opciones votará. A través de un video colgado en sus redes sociales, el expremier dejó en claro que el domingo 7 de junio su voto será para Roberto Sánchez y Juntos por el Perú.

Salvador del Solar votará por Roberto Sánchez

En su pronunciamiento, el actor nacional señala que se unirá al importante grupo de ciudadanos que expresa su rechazo contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Eso sí, el exjefe de Gabinete también precisó que la propuesta elegida no le convence ya que tiene serias dudas de la forma en que buscan conducir el país.

"Este 7 de junio me sumaré a quienes buscan evitar que Fuerza Popular termine por acaparar todo el poder político en nuestro país. A pesar de los grandes reparos que tengo con la opción contraria, he cambiado mi idea inicial de votar en blanco y votaré por Juntos por el Perú", indicó.

Sin embargo, Salvador del Solar explicó su postura señalando que la hija de Alberto Fujimori ya tiene varias instituciones claves del Estado controladas por su partido por lo que entregarle el control del Ejecutivo sería un grave riesgo para el país.

Este 7 de junio me sumaré a quienes buscan evitar que Fuerza Popular termine por acaparar todo el poder político en nuestro país. A pesar de los grandes reparos que tengo con la opción contraria, he cambiado mi idea inicial de votar en blanco y votaré por Juntos por el Perú. pic.twitter.com/266MydH0SN — Salvador del Solar (@saldelsol) June 5, 2026

"Ahora pueden decir que les preocupa el comunismo, pero se trajeron abajo el gobierno de PPK que de comunista no tenia nada. No solo arrasan a sus oponentes sino que buscar copar las instituciones. Tienen control del Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Congreso", añadió.

Roberto Sánchez no tiene el mismo poder político

El expremier también señaló que Roberto Sánchez y su partido Juntos por el Perú no cuentan con un respaldo similar al de Fuerza Popular por lo que se trataría de un peligro menor al de su contrincante.

"Darles además el control del Ejecutivo me parece un riesgo mucho más grande que finalmente darle el voto a una opción que no solo no me convence y no me entusiasma, sino que la verdad también me inquieta y me preocupa, pero que no tiene el poder de controlarlo todo y que, por lo tanto, supone, pienso yo, un riesgo menor", finalizó.

De esta manera, Salvador del Solar anunció que votará por Roberto Sánchez y Juntos por el Perú en la segunda vuelta de las elecciones generales de este domingo 7 de junio.