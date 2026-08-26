Rímac: mujer es condenada por discriminar a conserje de condominio y deberá pagar S/ 4 mil de reparación civil

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Una mujer fue condenada a un año, 11 meses y 10 días de prisión suspedida por el delito de discriminación contra un trabajador de un condominio. La sentencia fue dictada mediante un proceso de terminación anticipada, luego de que la acusada reconociera su responsabilidad por los hechos investigados.

Según la investigación fiscal, la mujer profirió expresiones ofesivas y discriminatorias contra el conserje, relacionadas con su condición étnica, racial y económica. El agraviado trabajaba como conserje de apoyo y vigilante en el condominio Praderas, ubicado en el distrito del Rímac.

Publicación del Ministerio Público anunciando la sanción, por discriminación, a mujer en el Rímac

Expresiones quedaron registradas

Parte de las expresiones discriminatorias fueron grabadas por el propio trabajador mediante la cámara de su teléfono celular. El registro audiovisual fue incorporado como elemento de prueba durante el proceso judicial seguido contra la mujer.

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo estuvo a cargo de la investigación que terminó con la condena. El reconocimiento de responsabilidad permitió que el caso fuera resuelto mediante un proceso de terminación anticipada y se estableciera la pena correspondiente.

Reparación civil y terapias

Además de la pena suspendida, el Poder Judicial ordenó a la sentenciada pagar S/4.000 como reparación civil a favor del trabajador afectado. Asimismo, deberá recibir de manera obligatoria terapias psicológicas y conductuales orientadas a la prevención de actos de discriminación.

Perú, la discriminación es un delito tipificado en el artículo 323 y se castiga con pena de cárcel y servicios comunitarios

La pena será cumplida en libertad, pero estará condicionada al cumplimiento de las reglas de conducta establecidas por el Poder Judicial. En caso de incumplir las disposiciones impuestas, la condena podría hacerse efectiva y la sentenciada tendría que cumplir la pena en un establecimiento penitenciario.

De esta manera, el caso ocurrido en el Rímac concluyó con una condena por discriminación, luego de que las expresiones dirigidas contra el conserje fueran registradas y utilizadas como evidencia durante el proceso judicial.