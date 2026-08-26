Policía de la Dirincri es herido de bala en operativo en Ventanilla: capturan a uno de los atacantes

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), fue baleado la mañana de este miércoles 26 de agosto mientras realizaba labores propias de su función en la zona de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, Callao.

Emboscada y traslado de emergencia del agente herido

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 a.m., a la altura de la sede de Reniec de Pachacútec, según información policial. El agente fue identificado como Paulo Tavara Colchado, de 56 años, suboficial superior de la PNP, quien prestaba servicio en el área de Robos de la Dirincri Lima.

Personal de la Unidad de Emergencia (Uneme) de Ventanilla acudió al lugar tras recibir la alerta de la Central 105 y auxilió al efectivo herido. Tavara Colchado sufrió impactos de bala en el mentón y en el brazo izquierdo, por lo que recibió las primeras atenciones médicas en un nosocomio local de la zona de Pachacútec.

Debido a la severidad de las lesiones, se coordinó de inmediato su evacuación al Hospital Centro de la Policía Nacional del Perú Luis N. Sáenz, en el distrito de Jesús María. De acuerdo con los reportes médicos preliminares emitidos durante su derivación, el estado del suboficial se mantenía estable.

Operativo de búsqueda y captura de sospechoso

Tras el atentado contra el agente de inteligencia, la institución policial ejecutó un plan de cierre de vías e incursiones operativas en diversos sectores del distrito chalaco. El despliegue incluyó a unidades especializadas con el objetivo de cortar las rutas de escape de los agresores.

Las diligencias en la zona permitieron cercar los posibles puntos de refugio utilizados por los criminales tras la fuga. La presión de los patrullajes e intervenciones focalizadas facilitó la rápida identificación de uno de los involucrados en la balacera.

"Como resultado de estas operaciones, efectivos policiales lograron ubicar e intervenir a J.Z.V., señalando preliminarmente como uno de los presuntos autores de los disparos contra el personal policial. El intervenido también presentaba heridas por proyectil de arma de fuego y quedó custodia para las diligencias correspondientes", señaló el comunicado oficial publicado en las redes sociales de la PNP.

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La Policía Nacional del Perú mantiene un amplio despliegue operativo y de... pic.twitter.com/snq8tANDcN — PNP Noticias (@PNP_Noticias) August 26, 2026

En ese sentido, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para ubicar al segundo implicado y esclarecer el móvil del ataque. De acuerdo con el reporte preliminar, el efectivo se encontraba realizando acciones operativas en la jurisdicción cuando fue herido con un arma de fuego por dos sujetos a bordo de un automóvil.