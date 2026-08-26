26/08/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

El mercado de fichajes de verano entra en su recta final y el futuro de varias estrellas del fútbol sigue sin decidirse. Vinícius no ha logrado llegar a un acuerdo con el Real Madrid, el Barcelona está presionando para fichar a Julián Álvarez y Mohamed Salah está eligiendo su próximo club. 1xBet Perú repasa las noticias más destacadas de este final de verano.

Vinícius, Rodri y los planes del Real Madrid

Vinícius y el Real Madrid aún no han llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato. El principal punto de desacuerdo es su salario: el Real Madrid está dispuesto a pagar al brasileño €20 millones al año netos, mientras que él pide €30 millones. Su contrato actual expira en el verano de 2027, por lo que el jugador podrá negociar con otros clubes a partir de enero. El Arsenal ha mostrado interés por Vinícius y, según la prensa británica, está dispuesto a convertirlo en el jugador mejor pagado de la historia del club.

El Real Madrid está barajando a Yan Diomande como posible sustituto del brasileño. El RB Leipzig rechazó la oferta inicial del Madrid de €100 millones, pero las negociaciones continuaron y el extremo ya ha llegado a un acuerdo en cuanto a las condiciones personales.

Rodri se ha convertido en otro objetivo del Real Madrid. Según varios medios de comunicación, el club español ya se ha puesto en contacto con el Manchester City y está dispuesto a ofrecer entre 50 y 60 millones de euros. Al español le queda un año de contrato, por lo que el Real Madrid espera llegar a un acuerdo en condiciones favorables. Sin embargo, el City no quiere desprenderse de uno de sus jugadores clave y aún espera renovarle el contrato.

El Barcelona sigue interesado en Álvarez

Tras la marcha de Robert Lewandowski, el Barcelona ha convertido a Julián Álvarez en su principal objetivo para la posición de delantero centro. Los catalanes están dispuestos a pagar unos €100 millones, pero el Atlético no considera esa cantidad como punto de partida para las negociaciones. Los colchoneros no quieren reforzar a un rival directo y ya han rechazado una oferta más atractiva del Real Madrid por valor de €150 millones. La directiva del Atlético ha declarado públicamente que no venderá al argentino, que tiene contrato con el club hasta 2030, ni siquiera por €200 millones.

Según las quejas 1xBet, el propio Álvarez se ha pronunciado sobre la situación: pidió al club que le dejara marcharse durante el Mundial y preferiría continuar su carrera en el Barcelona. Los catalanes esperan que los deseos del jugador ayuden a desbloquear las negociaciones, pero la postura del Atlético no ha cambiado.

El Liverpool pone sus miras en Barcola

Tras la marcha de Salah, el Liverpool quiere reforzar sus opciones en las bandas y está preparando una oferta por Bradley Barcola. El club ya se ha puesto en contacto con los representantes del francés, y el jugador está abierto a fichar por un equipo inglés.

Por su parte, el PSG no tiene prisa por desprenderse del extremo de 23 años y lo valora en aproximadamente £145 millones. A Barcola le quedan dos años de contrato, por lo que el club parisino puede insistir en esa cantidad. Como alternativas al francés, el Liverpool también está barajando a Fernández-Pardo, del Lille, y a Said El Mala, del FC Köln.

El Inter, en negociaciones por Romero

El Inter quiere traer de vuelta a Cristian Romero a la Serie A. Los representantes del defensa ya han visitado Milán, y el director deportivo, Piero Ausilio, ha confirmado que se están manteniendo conversaciones con el Tottenham. Según varios medios de comunicación, los nerazzurri están dispuestos a pagar €40 millones por Romero. El Atlético de Madrid, que intentó ficharlo el verano pasado, también está interesado en el argentino.

El club londinense no ha puesto a su capitán en venta, pero está dispuesto a considerar una oferta sustancial. Este verano, el Tottenham fichó a los centrales Jan Paul van Hecke y Marcos Senesi, por lo que los londinenses no tienen problemas en defensa, al igual que no hay problemas con 1xBet.

Salah sigue decidiendo cuál será su próximo club

Mohamed Salah dejó el Liverpool tras nueve temporadas y quedó libre. El Beşiktaş ha sido el club que más cerca ha estado de ficharlo, pero, incluso tras tres reuniones, las partes no han logrado ponerse de acuerdo en las condiciones económicas.

El club turco ha presentado su oferta definitiva y no tiene intención de aumentarla. Los representantes del jugador egipcio también están en conversaciones con otros varios interesados, mientras que se ha mencionado al Sporting Kansas City y a clubes de Arabia Saudí como posibles destinos para el extremo.

En las próximas semanas se verá claramente cuáles de estas noticias se materializarán en fichajes y cuáles se quedarán en meros rumores. Sigue las últimas novedades sobre fichajes y los preparativos de los equipos para la nueva temporada con 1xBet.