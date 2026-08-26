El papa viste a la moda: León XIV entre los mejor vestidos de 2026, según revista Vanity Fair

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV no solo acapara titulares por su papel como líder espiritual, sino también por su inesperada aparición en la lista de los mejor vestidos de 2026 de la revista Vanity Fair. El Pontífice peruano fue destacado en la categoría "Originals", un espacio reservado para quienes marcan tendencia con un estilo único y arriesgado.

El estilo que llamó la atención

La publicación subrayó la capacidad del Papa para introducir elementos informales en la vestimenta papal, como la combinación de la tradicional sotana color crema con zapatillas deportivas Nike.

Este contraste entre lo solemne y lo urbano lo convirtió en una figura llamativa dentro del panorama de la moda internacional. Incluso antes de su elección, León XIV —Robert Prevost— ya se dejaba ver con gorras de béisbol y un estilo cercano, lo que ahora se ha transformado en un sello personal.

León XIV en la lista de atuendos originales de Vanity Fair

La posición en el ranking

Dentro de la categoría "Originals", León XIV ocupa el sexto lugar, precedido por nombres como Spike Lee, Alysa Liu, Thelma Golden, Colby Mugrabi y Hilton Ela. Detrás del Papa figuran personalidades de la moda y la música como la diseñadora Sandy Powell, la cantante Rosalía, la francesa Yseult y la islandesa Björk.

La lista, que regresó en 2026 tras una larga pausa desde el año 2019, se divide en cinco categorías: Perennials, Originals, Duos, Professionals y The Future.

León XIV, en varias ocasiones, decidió romper el protocolo y usar de manera informal gorras de béisbol, especialmente una de su equipo favorito, los Chicago White Sox.

Un reconocimiento inesperado

La inclusión del Papa en este ranking marca un contraste con la imagen tradicional del Vaticano. Vanity Fair lo presenta como un líder que, sin renunciar a la solemnidad de su investidura, proyecta cercanía y modernidad. En un año donde la revista buscó destacar estilos disruptivos y auténticos, León XIV se convirtió en un símbolo de cómo la moda puede dialogar con lo espiritual.

El reconocimiento de Vanity Fair demuestra que la influencia del Papa trasciende lo religioso. Su estilo, mezcla de sobriedad y frescura urbana, lo coloca junto a referentes de la cultura contemporánea y lo convierte en un ícono inesperado pero bastante original de la moda internacional.

En un mundo donde la estética también comunica, el Pontífice peruano ha encontrado una manera singular de conectar con la gente, reafirmando que incluso desde el Vaticano se puede marcar tendencia.