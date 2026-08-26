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Pensión 65: Keiko Fujimori "augura" que su propuesta de duplicar el monto se concretará en 2027

Mandataria sostuvo desde Palacio de Gobierno que la mejora de las pensiones se verá a partir del próximo año.

Keiko Fujimori anunció la medida en la ceremonia.
Keiko Fujimori anunció la medida en la ceremonia. (Composición: Exitosa)

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/08/2026

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La presidenta Keiko Fujimori informó durante la ceremonia para conmemorar el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor realizado en el patio de honor del Palacio de Gobierno, que las mejoras al programa Pensión 65 llegarán a partir del próximo año.

Anuncio Keiko Fujimori y proyecciones económicas para el sector

La jefa de Estado encabezó la actividad oficial en la sede del Ejecutivo para rendir homenaje a los adultos mayores del país. Durante su discurso, la mandataria abordó el estado de las finanzas públicas y el impacto que el desempeño del gabinete ministerial tendrá en la sostenibilidad de los programas sociales.

Fujimori sostuvo que la actual administración asumió el control del aparato estatal en un escenario económico adverso, lo que exigió una reorganización de los recursos presupuestales. No obstante, aseguró que los indicadores macroeconómicos mostrarán un sesgo favorable de cara al próximo periodo fiscal.

Asimismo, los ajustes implementados por el Ministerio de Economía y Finanzas resultan clave para garantizar la viabilidad fiscal de las medidas anunciadas. En ese sentido, el ordenamiento de las cuentas públicas permitirá canalizar mayores recursos hacia el presupuesto social sin comprometer la estabilidad financiera del Estado.

"Será también una oportunidad hacia futuro para mejorar las pensiones no solo la de ustedes sino también de las personas que no tuvieron acceso. Nos referimos al programa Pensión 65, por eso auguramos que a partir del próximo año porque hoy hemos recibido al país con cifras estadísticas terribles pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorias", anunció.

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Compromiso del Ejecutivo con el incremento del subsidio social

El planteamiento del gobierno anunciado el pasado 28 de julio durante el mensaje a la nación de la presidenta, busca reestructurar la cobertura estatal dirigida a las poblaciones vulnerables en todo el territorio nacional. La medida forma parte de los compromisos asumidos al inicio de la gestión para atender las necesidades básicas de la población en situación de extrema pobreza.

La propuesta institucional contempla un incremento significativo en la asignación económica regular que reciben los beneficiarios inscritos en el padrón oficial. Esta modificación presupuestaria requerirá la articulación entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el sector de Economía.

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"Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema", indicó en ese entonces la presidenta Keiko Fujimori.

En ese sentido, Keiko Fujimori sostuvo que la concreción gradual de este incremento económico sentará las bases para avanzar hacia una pensión universal destinada a proteger a la población adulta mayor más vulnerable del país.

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