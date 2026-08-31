Pokémon regresará al cine después de siete años: lanzan primer teaser de Wild Card

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 31/08/2026
Después de siete años de espera, Pokémon regresa al cine con Wild Card, una película que le dará un giro fresco a la historia. El centro de todo será el juego de cartas y Mimikyu tendrá un peso bastante importante en la trama.
Pokémon alista su regreso al cine
La noticia llegó este fin de semana durante el Campeonato Mundial de Pokémon en San Francisco. La franquicia aprovechó la reunión para sorprender a todo el mundo anunciando que habrá una nueva peli bajo el título de Pokémon: Wild Card.
La cinta marcará el regreso de Pokémon a los cines después de siete años. La última película estrenada fue Pokémon: los secretos de la selva, por lo que la espera para los fanáticos ha sido larga.
Con 23 películas encima desde su estreno en Japón allá por 1998, la franquicia lo ha probado casi todo en el cine. Pero aún le quedaba una cancha por explorar como protagonista de la pantalla grande: el popular juego de cartas coleccionables, conocido como TCG.
Y ahí es donde entra Wild Card. El nuevo proyecto buscará contar una historia relacionada directamente con el competitivo mundo de las cartas Pokémon, algo que hasta ahora no había tenido ese protagonismo en el cine.
Mimikyu será clave en Wild Card
El primer teaser, aunque dura apenas unos segundos, ya dejó algunos detalles sobre lo que se viene. La historia tendrá como protagonista a un joven cuyo objetivo es convertirse en Campeón dentro del competitivo juego de cartas.
Pero no estará solo. A su lado aparecerá Mimikyu, quien tendrá un papel bastante importante y funcionará como una especie de compañero principal, recordando a la relación que tenían Pikachu y Ash en la serie original.
El detalle no es menor, porque el protagonista utilizará una baraja de tipo psíquico, lo que también apunta a una conexión especial con Mimikyu. Eso sí, el adelanto todavía dejó más preguntas que respuestas y ya comenzaron a aparecer teorías entre los seguidores.
Una de ellas plantea que el protagonista podría estar relacionado de alguna manera con la verdadera identidad de Mimikyu, cuyo origen siempre ha estado rodeado de misterio. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada oficialmente.
¿Cuándo se estrenará Wild Card?
Aunque el anuncio coincide con el 30 aniversario de Pokémon, habrá que esperar un poquito más para verla en los cines. Pokémon: Wild Card tiene previsto su estreno para 2027.
La producción estará a cargo de CloverWorks, estudio conocido por animar Spy x Family y My Dress-Up Darling. Además, el avance terminó con el mensaje "2027 and beyond", dando a entender que Pokémon prepara más sorpresas para el cine o la tele.
Así, Pokémon regresará al cine después de siete años con Wild Card, una película que tendrá al competitivo juego de cartas como parte central de la historia y a Mimikyu como uno de sus personajes más importantes. La cinta llegará en 2027 y su primer teaser ya dejó a los fans con muchas preguntas.