¡Triste! Pedro Suárez Vértiz y Magaly Medina iban a reunirse, según reveló la 'Urraca': "Ya no podrá ser"

La noticia del sensible fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz impactó a más de uno en nuestro país. Al respecto, muchos personajes del medio se pronunciaron, siendo Magaly Medina una de ellas, quien con un comunicado lamentó lo sucedido.

A través de un extenso mensaje, la presentadora de TV se sumó a las expresiones de pesar por el inesperado y lamentable deceso del intérprete de 'Mi auto era una rana', asegurando que aunque no era su amigo, lo quería, admiraba y respetaba.

Además, recalcó que siempre recibió un buen trato por parte del fallecido cantante, agregando también que una de las cosas que más le causaba gracia de su persona era que, en distintas ocasiones, afirmara que no le era infiel a su esposa Cynthia Martínez por temor a un ampay.

"No era mi amigo, pero lo quería , admiraba y respetaba como si lo fuera ! Porque a Pedrito Suarez-Vértiz no había forma de no amarlo. Y, él generosamente siempre nos trató, a mi programa y a mí con muchísima deferencia, estima y cariño (...) me reía mucho cuando decía que yo era la razón por la que jamás le fue infiel a su esposa Cinthya",