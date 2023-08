5 Seconds Of Summer en Lima: Concierto de banda australiana fue cancelado a horas de su inicio

A pocas horas de la presentación de 5 Seconds Of Summer en Lima, la empresa organizadora anunció la cancelación del concierto. Esta situación, generó una gran sorpresa entre los fans de la banda australiana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresa organizadora All Access Entertaiment comunicó que el evento musical se canceló, sin embargo, desconocen el motivo por el cual la Municipalidad de Ate tomó dicha decisión.

"All Access Entertaiment comunica a los fans y al público en general de la banda 5 Seconds Of Summer, que el show que iba a realizar hoy día en la Explanada del Estadio Monumental ha sido cancelado por la Municipalidad de Ate", comunicó la empresa productora encargada del concierto de la banda australiana.

La productora recalcó también que la banda no tenía ningún tipo de responsabilidad en lo ocurrido ya que se encontraban listos para su presentación en el estadio crema.

"Confirmamos que la banda 5 SECONDS OF SUMMER no está involucrada en este procedimiento; ellos estaban preparados para dar el show pero no se les ha permitido", continúa el comunicado.