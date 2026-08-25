Moca da a luz y transmite el nacimiento de su bebé ante más de 30 mil conectados en TikTok

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La espera terminó para Moca. La tiktoker, conocida como 'La reina del moradito', finalmente dio a luz a su bebé y decidió compartir el momento con sus seguidores a través de un live de TikTok, donde más de 30 mil personas estuvieron conectadas.

Moca transmitió el nacimiento de su bebé

Moca siempre le muestra todo a su gente y el parto de su hijo no iba a ser la excepción. La tiktoker decidió realizar una transmisión en vivo justo cuando estaba dando a luz, generando rápidamente la atención de miles de usuarios que se conectaron para acompañarla de manera virtual.

Durante el live, 'La reina del moradito' se mostró visiblemente emocionada y terminó rompiendo en llanto ante la llegada de su pequeño. La escena generó diversas reacciones entre quienes seguían la transmisión, mientras la influencer vivía uno de los momentos más importantes desde que anunció su embarazo.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la presencia de Haybin, quien también acompañó a Moca durante este momento. Así, más de 30 mil personas estuvieron pendientes de la transmisión mientras la tiktoker finalmente daba la bienvenida a su bebé.

Moca contó que su bebé estaba en riesgo

El nacimiento ocurre después de varios meses en los que Moca contó públicamente algunos detalles de su embarazo. En uno de sus videos de TikTok, la influencer reveló que atravesaba un embarazo de riesgo debido a los fuertes dolores internos que venía experimentando y que, según explicó, podían poner en peligro al bebé.

Ante esta situación, Moca contó que acudió a una clínica para realizarse distintos chequeos y que los médicos le indicaron que el bebé se encontraba bien. Como medida preventiva, le recetaron medicamentos.

"Fui a la clínica, me revisaron, me hicieron chequeos y me dijeron que está bien. Pero, para prevenir que pase lo que tú ya sabes, me han dado medicamentos", relató desde su habitación.

En aquella oportunidad, también explicó que los medicamentos tuvieron un costo de S/124 y que pudo adquirirlos gracias al apoyo económico de sus seguidores, quienes le realizaron transferencias mediante Yape.

La llegada de su bebé no se libró de la polémica. Si bien muchos fans celebraron la noticia, en redes salió un grupo a poner en duda su embarazo, asegurando que todo era un puro show armado solo para ganar plata.

Finalmente, todas esas dudas quedaron atrás con la llegada del bebé. Moca dio a luz y decidió transmitir el nacimiento en TikTok, donde más de 30 mil conectados fueron testigos virtuales de su emoción y de las lágrimas que derramó durante este esperado momento.