Fallece Dolly Parton: actriz y reina de la música country partió a la eternidad a los 80 años

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz y reina de la música country, Dolly Parton, falleció a los 80 años. Será recordada por su actitud multifacética, con sus caracterísiticos peinados rubios, capacidad para componer emblemáticas canciones, características que la llevaron a convertirse en una de las estrellas más queridas y perdurables de la historia moderna.

Dolly Parton fallece a los 80 años: el country de luto

El deceso de la artista estadounidense fue informado por su sobrino Bryan Seaver este martes,. 25 de agosto, a través de un videom publicado en la cuenta oficial de Instagram de Parton. Essta noticia llega después de que la cantante pasara meses luchando contra un problema de salud desconocido.

La estrella de la música country tuvo una carrera muy exitosa debido a que vendió más de 100 millones de discos. Pero su carrera no se limitó en el carisma que tenía para la interpretación sino que fue más allá debido a que tenía una gran capacidad para escribir canciones ello se refleja en las más de 3 mil que creó.

Entre sus más grandes obras musicales figuran los éxitos del country "Jolene", "Coat of Many Colors" y "Two Doors Down". De esos miles de temas 25 lograron situarse en la primer posición en las listas de dicho género musical.

Pero sin duda alguna entre sus éxitos más resaltantes que creó está "I Will Always Love You", que tiempo más tarde se convertiría en un emblema de la música pop interpretada por Whitney Houston.

Dolly Parton publicó 49 álbumes y en su palmarés artístico logró ganar 11 Grammys a lo largo de su célebre carrera. Logró convertirse en una de las artistas country más exitosas en el cruce hacia el pop cosechando también una ostentosa figura con canciones como "9 to 5", "Here You Come Again" e "Islands in the Stream".

En mayo, la leyenda de la música country anunció la cancelación de su prevista residencia en Las Vegas, la cual ya se había pospuesto de 2025 a septiembre de 2026 debido a problemas de salud.

Una destacada trayectoria

Dolly Parton está considerada como una de las figuras más emblemáticas de country de la historia, pero su carrera fue más allá de la música debido a que incursionó en el cine, fue filántropa y empresaria.

Nació el 19 de enero de 1946, pero su popularidad emergió en la década de 1970 teniendo presencia en varios programas de televisión en Estados Unidos. Durante ese tiempo es que estrena su canción "Jolene".

En 1980 protagonizó películas como '9 to 5' papel que le valió una nominación al Globo de Oro. En ese época fue que decidió dejar el country por un momento y aventurarse en la música pop. Con su exuberante personalidad, el uso de sus pelucas rubias y su icónica silueta convirtiéndola en un símbolo de la cultura pop.

Este martes, 25 de agosto, es un día lúgubre para el mundo del entretenimiento debido a que falleció a los 80 años la actriz y reina del country Dolly Parton. Se conoció que su estado de salud se vio deteriorado en las últimas semanas.