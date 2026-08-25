Bad Bunny y la millonaria cifra que recaudó con su último tour 'Debí Tirar Más Fotos'

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bad Bunny demostró otra vez que está en otro nivel con el 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', la gira que acaba de cerrar tras recorrer más de 20 ciudades por todo el mundo. El puertorriqueño no solo llenó cada recintom, sino que juntó una millonaria cifra que lo llevó a romper récords.

Bad Bunny y la millonaria cifra de su gira

El 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' comenzó en noviembre de 2025 y tuvo como última parada el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, donde Bad Bunny ofreció sus conciertos finales. La gira ya llegaba a la recta final con números impresionantes y terminó elevando todavía más su recaudación.

Los números de Billboard Boxscore eran una locura total antes de los dos últimos shows en Puerto Rico, con más de US$467,5 millones recaudados y 3,1 millones de entradas vendidas en solo 55 fechas. Semejante récord histórico que todavía no representaba el monto definitivo.

¿La razón? Los dos recitales finales en San Juan no estaban incluidos en ese cálculo. Las entradas para ambas presentaciones se agotaron pocas horas después de ponerse a la venta y, con una capacidad cercana a las 18.000 personas por noche, terminaron aportando todavía más dinero a una gira que ya había hecho historia.

Con esos US$ 467,5 millones que juntó, Bad Bunny terminó dejando atrás los US$ 409,5 millones que Luis Miguel había metido con su gira entre 2023 y 2024. Así, el puertorriqueño se quedó con el récord del tour más taquillero hecho por un solista latino masculino.

Y no solo dejó atrás a Luis Miguel. También superó ampliamente su propia marca de US$314,1 millones, obtenida con el 'World's Hottest Tour' de 2022.

De cantar en SoundCloud a dominar las taquillas

El impresionante presente de Bad Bunny contrasta con sus inicios. Benito Antonio Martínez Ocasio nació en Bayamón y creció en Vega Baja, Puerto Rico. Antes de convertirse en una estrella mundial, estudiaba comunicación audiovisual y trabajaba embolsando las compras de los clientes en un supermercado.

Mientras tanto, se la pasaba haciendo temas en su cuarto y subiéndolos a SoundCloud sin mucho ruido. Pero todo cambió en 2016 con 'Diles', la canción que llamó la atención de varios productores y le dio el gran empujón a la industria.

En 2018 lanzó su primer álbum, 'X 100PRE', y poco después llegaron colaboraciones con Cardi B y Drake que ayudaron a impulsar su carrera internacional. Sin embargo, el cantante mantuvo el español como idioma principal de toda su discografía, incluso mientras conquistaba nuevos mercados.

Álbumes como 'YHLQMDLG', 'Un Verano Sin Ti' y 'Debí Tirar Más Fotos' consolidaron ese fenómeno. Durante 2025, Bad Bunny acumuló 19.800 millones de reproducciones en Spotify y fue el artista más escuchado del mundo por cuarta vez.

En febrero de 2026, además, ganó tres premios Grammy, incluido Álbum del Año por 'Debí Tirar Más Fotos'. Una semana después encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, sumando otro momento histórico a su carrera.

De esta manera, el 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' dejó al menos US$467,5 millones antes de contabilizar sus dos últimos conciertos en Puerto Rico. La gira permitió a Bad Bunny superar el récord de Luis Miguel.