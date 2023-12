¡Agárrate Mario! Leslie Shaw y Daniela Darcourt sacarán nuevo tema juntas: "Ya basta del reggaeton"

19/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las cantantes Leslie Shaw y Daniela Darcourt estuvieron juntas en un evento musical y hablaron sobre la posibilidad de grabar un nuevo tema juntas, el cual estaría alejando a la rubia del género urbano.

El último sábado se llevó a cabo un evento salsero en Lince, el cual contó con grandes artistas en especial con dos de las más esperadas: Leslie Shaw y Daniela Darcourt. Ambas cantantes se mostraron felices juntas.

Como se recuerda, la intérprete de 'Faldita' había señalado días atrás que le gustaría realizar una colaboración con la salsera. Por ello, a Darcourt le preguntaron durante el evento qué le parecía la idea de trabajar con Shaw.

"He escuchado la petición en el programa [...] Por supuesto que me encantaría, yo soy fan de la gringa hace mil años", dijo inicialmente la salsera.

Asimismo, la intérprete de 'Señor Mentira' señaló que no tiene ningún inconveniente en colaborar con algún artista nacional o internacional y destacó la imagen que tiene la rubia en el extranjero.

"Yo no tengo ningún problema de colaborar con absolutamente nadie. Leslie ha hecho una carrera increíble en el extranjero y hay que celebrarlo y aplaudirlo, hay mucha gente que la conoce y escuché muchas cosas buenas de Leslie afuera", agregó.

Por otro lado, Daniela dejó a entrever que el género a interpretar junto a Leslie sería una salsa, lo que marcaría el debut de la expareja de Mario Hart en dicho género musical.

"Yo te voy a traer a la salsa, ya basta del reggaeton porque ahora se ha puesto de moda, si ya hiciste cumbia ya", acotó la salsera.

Leslie destruye remix de 'Tal Para Cual'

Desde que Mario Hart anunció su regreso a la música se ha visto en dimes y diretes con su ex Leslie Shaw, quién no ha tenido problema alguno en asegurar que jamás volvería a hacer un dueto con él debido a que no está a su nivel.

Es así que, durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se enlazó con la rubia para consultarle acerca de sus impresiones tras el lanzamiento del remix de la canción que en algún momento grabó con el 'Chato' Hart.

"Bien feo. Tal para cual era una canción bien linda, la han malogrado. Era una canción de amor y ahora es de infidelidad, de que ella es la trampa", declaró para la 'Urraca'.

