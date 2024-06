Alejandra Baigorria le RECLAMA a Said Palao por su viaje a Chile: ¿Qué le dijo?

26/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exchica reality, Alejandra Baigorria, volvió a estar en el ojo público luego de compartir una particular captura de pantalla de su conversación con su novio, Said Palao. Una vez más, los usuarios de internet la tildaron de 'tóxica' tras ver las peticiones de la empresaria 'gamarrera'.

A través de su cuenta de Instagram, la ahora conductora de televisión decidió publicar en sus historias un fragmento de su chat con el modelo que se encuentra de viaje en Chile. Pese a que en la imagen ella tildó de 'intenso' a su futuro esposo, los cibernautas se percataron de un detalle que hizo cambiar los roles.

¿Qué le reclamó Alejandra Baigorria a Said Palao?

La distancia no parece ser un impedimento para que Alejandra Baigorria pueda continuar comunicándose con su novio mientras él disfruta de las tierras sureñas junto a otro grupo de chicos reality. Es más, la también modelo estaría pendiente de lo que realiza Palao mientras se encuentra con Hugo García, Piero Arena y Mario Irivarren.

Así lo dejó entrever en la captura de su conversación. El reclamo vendría a partir de que su novio no estaría publicando tantas historias como a ella le gustaría. Por ello, Baigorria le escribió "¿Por qué no subes más historias?" ; ante el cuestionamiento, Palao le explicó que se trataría de un problema en la señal local.

Sin embargo, eso no fue todo. Ese mismo día, ella es quien decidió compartir un poco de su día a día aquí en Lima y fue él quien le reclamó. "Te vas amor, ni me extrañas", le mencionó. Baigorria no dejó pasar la oportunidad para resaltar que ella no es la única intensa en su relación.

"Y ahora quien es el intenso? JAJAJAJAJA Te amo JAJAJA", colocó en su publicación.

¿Alejandra Baigorria y Said Palao tendrán hijos?

Como se recuerda, hace unos días, Baigorria utilizó sus redes sociales para lanzar "indirectas" a su novio y futuro esposo, Said Palao. En esa ocasión, la exchica reality hizo un pedido público acerca de los hijos que desea tener.

La también influencer compartió un tierno video en el que se ve a dos pequeños bebés en una carreola. Sim embargo, lejos de ser únicamente enternecedoras imágenes, Baigorria decidió acompañar su 'story' con un pequeño mensaje dirigido a su pareja.

"Miren lo que me encontré!!! Será?? Dos de una??? Jajaja @saidpalao_Fit que dices amor", se lee en el 'story' publicado en su cuenta de Instagram.

De esta manera, se dio a conocer que Alejandra Baigorria le reclamó a Said Palao por no subir historias a su Instagram durante su viaje a Chile.