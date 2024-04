Andrea San Martín 'explota' contra tus fans porque le recordaron sus 'colágenos': "Fue cosa de una noche"

Andrea San Martín perdió los papeles durante una transmisión En Vivo en su cuenta de TikTok y arremetió contra sus seguidores, quién es le recordaron sus pasadas relaciones con jóvenes menores a ella. Según la influencer, ella tenía derecho a despejarse y hacer su vida como mejor le parezca.

Como se recuerda, la 'ojiverde' tuvo una larga relación con el padre de su hija Sebastián Lizarzaburu, y luego que terminaron, la modelo se dejó ver con diversos chicos, como Francesco Méndez y Elías Montalvo, a quienes besó en varias discotecas de Lima.

Durante una de sus transmisiones en vivo, los seguidores de Andrea le preguntaron sobre sus pasados romances y ella respondió fuerte y claro, diciendo que en aquel momento no buscaba una relación y las personas con las que estuvo sólo eran para esa noche.

"No han sido mis flacos, han sido huevadas de una noche porque me dio la gana porque también tengo el mismo derecho, como mujer soltera, absolutamente, como todos (...) En ese momento no buscaba relación", comentó.