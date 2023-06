Andrés Hurtado 'Chibolin' confiesa que el despido de su productor fue actuado: "Es mi show"

Luego del incidente de sufrió Andrés Hurtado con el productor de su programa, el conductor de televisión conversó con Magaly Medina para admitir que el percance que sucedió fue parte de su actuación.

Como se recuerda, 'Chibolín' viene siendo tendencia en redes sociales luego de haber 'despedido' en vivo a su productor tras una notar una falla ortográfica en el guion que portaba.

Ante ese suceso, muchos programas a nivel internacional cuestionaron el accionar del conductor de 'Porque hoy es sábado con Andrés' calificándolo de "ridículo" o con una persona con aires de superioridad.

Luego de haber estado en programas de Univisión y Telemundo, canales mexicanos, Andrés Hurtado se enlazó en vivo con la 'Urraca' para contarle su experiencia en el extranjero.

"Magaly, imagínate lograr 27 titulares a nivel del mundo simplemente porque esto es una actuación, tal y como tú lo has dicho y la pura realidad es mi show, esto es un show", aceptó Chibolín.

Ante esa revelación Magaly indicó que el parte del programa del papá de Josetty Hurtado está compuesto por el espectáculo que genera y el que diga lo contrario en el país está mintiendo.

"Toda mi vida durante 25 años he sido cómico y he llevado a 'mixturear' el conducir un programa el divertirme. Soy solo conduciendo un programa de 4 horas rebuscándome un poquito la vida entonces le meto esa chispa", agregó.

Posteriormente, la conductora de televisión mostró su asombro al ver que programas en España y México creyeran que el incidente entre Andrés y su productor fuera real, preguntándose "¿No hay gente que haga show?".

"En el caso de Univisión me pidieron 5 entrevistas y ellos lo saben, eran 5 programas pero yo ya les había concedido una entrevista, ahora les concedo ja,ja,ja, entonces ellos se dan cuenta imagínate la primera que saco la primicia (de que) esto era un show fueron ustedes", manifestó Hurtado.

Por otro lado, Magaly Medina dejó de lado la actuación de Andrés Hurtado y le indicó que toda la vida se ha creído el "dueño de los canales", es por ello que le recordó los diversos espectáculos que daba en 'Latina'.

"Pero en latina no te despedí a ti (a Magaly) ja, ja, ja [...] Siempre he jugado a eso. Cuando estaba en 'América' también lo hacia, siempre me daba esas ínfulas, ese show", finalizó Chibolín.