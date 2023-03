¿Andrés Hurtado terminó el colegio? Esto es lo que reveló 'Chibolín' en su programa

Lejos de los lujos, Andrés Hurtado tuvo una infancia muy dura. El conductor del programa de Panamericana Televisión, "Sábado con Andrés", recordó que vivió en la extrema pobreza y, por ello, no logró culminar el colegio debido a su condición económica.

En un reflexivo mensaje sobre la superación personal, Andrés Hurtado se dirigió su público y reveló una historia que no muchos conocían. El presentador de "Sábado con Andrés", que se transmite por Panamericana Televisión, contó que estudió hasta el quinto de primaria.

"El secreto más grande del éxito no es orar, orar, orar y orar; sino conversar con Dios. Conversen con él 20 horas diarias: yo lo hago. Siempre les digo que no me importa lo que piensen de mí, me importa que piense Dios de mí", inició.