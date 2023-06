Milechi no considera competencia a Dayanita: ''Cada una brilla con luz propia''

La actriz cómica 'Milechi' viene ganando fama tras formar parte del programa ''La casa de la comedia''. Por ello, el pasado 7 de junio, visitó el set de ''Mande quien mande'' donde reveló detalles de su vida y además se refirió a Dayanita, lo cual causó sorpresa entre los presentes en el set.

La conductora e influencer, María Pía Copello hizo un llamado a los distintos programas humorísticos para que puedan ofrecerle trabajo y contratar a la popular Milechi.

Ante ello, Milechi no dudó en responder que Dayanita no sería parte de su competencia, pues cada una brilla por si misma.

Además, mencionó que si conoce a la Uchulú y que actualmente trabaja con Dayana; sin embargo, no existe nigún tipo de problema entre ellas.

En una entrevista con un conocido diario de circulación nacional, Milechi reveló que su nombre real es Luis Fernando Purihuamán y que su infancia no fue tan buena porque su madre la abandonó cuando tenía 11 años.

En otro momento de la entrevista, la actriz cómica reveló que antes de formar parte de la Casa de la comedia, se dedicó a trabajar en un taller de soldadura, al que entró como personal de limpieza pero que por un motivo especial terminó estudiando soldadura.

"Yo llegué a trabajar a un taller de soldadura como operadora de limpieza, y en esa empresa yo me enamoré de un soldador. En cierto momento él me dijo: 'vamos a estudiar', y como yo quería estar junto con él, me metí a estudiar. Por él yo me metí a planta, por él empecé a estudiar, pero la cuestión es que nunca le dije (que le gustaba) ni se enteró de lo que yo sentía", explicó entre risas.