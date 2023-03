Andrés Wiese y su crítica contundente a Janick Maceta tras rumores de separación

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El recordado Nicolás de las Casas de "AFHS", Andrés Wiese, habría realizado una contundente crítica a Janick Maceta a través de una publicación en su cuenta de Instagram, después de que se incrementaran los rumores de una posible separación al dejarse de seguir en dicha red social.

Pese a que ninguno de los involucrados ha confirmado el fin de su relación de casi un año, el público cree que lo que compartió el actor ha sido un mensaje para la modelo.

A través de su cuenta de Instagram, Wiese compartió su experiencia con el poderoso brebaje "ayahuasca" y publicó un mensaje que sus seguidores lo consideran una descripción que alude a la exreina de belleza.

"Buscamos validación y aprobación en lo exterior. Nos escondemos detrás de máscaras para que nos quieran y acepten. Todos estamos rotos de alguna manera, pero no podemos olvidarnos que, si no trabajamos en sanar y cuidar nuestro interior, jamás avanzaremos. Cultiva más la esencia que la apariencia", expresó el actor el pasado 7 de marzo.

¿Qué ha dicho Janick Maceta?

Sin embargo, él no habría sido el primero en lanzar una indirecta. Hace poco menos de un mes, la modelo también compartió un mensaje mediante su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 1 millón de seguidores.

El hecho aumentó las especulaciones de sus seguidores sobre el fin del romance con Andrés Wiese.

"Don't ignore your intuition. Prayer is your voice, intuition is God's answer (Nunca ignores tu intuición, la oración es tu voz, la intuición es la respuesta de Dios", fueron las palabras de Maceta.

Asimismo, otro día escribió la frase "levántate", la cual hizo sospechar al público que estaría pasando por una etapa de superación. Si bien es cierto que ninguno de los artistas ha mencionado al otro en alguna de las frases o mensajes que compartió, ha sido inevitable que los seguidores comiencen a generar rumores.

¿Cómo fue su relación?

La relación entre Andrés Wiese y Janick Maceta fue muy bien aceptada por el público. Aunque en un inicio no compartían fotografías juntos y parecía que querían mantenerla en privado, con el tiempo se dejaron ver paseando por diferentes lugares del mundo.

"No me gusta exponer mucho a mi familia, o mis relaciones, amigos también. Entonces, me gusta mantener esa parte cuidada y protegida, y de vez en cuando obviamente nos van a ver de viaje, pero no bajo el lente de la cámara", declaró en una entrevista del 2022.

Después de la aparente crítica que ha realizado Andrés Wiese hacia Janick Maceta, se cree que solo es cuestión de tiempo para que alguno de los dos confirme la separación.