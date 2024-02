Angie Jibaja buscó a Víctor Zamora tras acusarlo de intento de violación: "Me dijo que me amaba"

Angie Jibaja nuevamente acaparó todos los titulares tras protagonizar un nuevo escándalo. Esta vez, la popular 'Chica de los tatuajes' fue detenida junto a su, presunta pareja, Víctor Zamora, durante las primeras horas de la madrugada del último miércoles. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos, que ella acusó al sujeto de intento de violación, en el pasado.

Según las imágenes que se mostró en 'Magaly TV: La firme', la modelo y dicho hombre, fueron detenidos al no salir a la hora establecida de un hotel en Surquillo al que acudieron en la madrugada del miércoles. De acuerdo al parte policial que compartió la 'Urraca', indica que una mujer llamó a la policía para alertarlos, porque notó que el sujeto estaba agrediendo a Jibaja. No obstante, ella aseguró que solo se quedó dormida.

Asimismo, en el documento de la comisaría de Surquillo, Angie defendió a su acompañante diciendo que solo estaban jugando de manos y que las personas que los escucharon estaban exagerando.

El programa de Magaly Medina informó que fue Angie Jibaja quien buscó a Víctor Zamora, quien intentó abusar de ella meses atrás. El hombre dio su versión de los hechos, y confirmó que la modelo apareció en su casa.

"Angie vino ayer por la mañana, como a las 7. Yo estaba durmiendo, estaba gritando mi nombre, decía 'ábreme la puerta'. Por el intercomunicador me pidió perdón, me dijo que me amaba, que me quería, quería entrar a hablar conmigo, tenía cerveza en la mano y estaba con otra persona", dijo Zamora.