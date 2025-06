Así fue la inesperada respuesta de Paolo Guerrero cuando Pablo Heredia le habló de Alondra García Miró

El actor argentino Pablo Heredia reveló que, hace un tiempo, decidió hablarle al mismísimo Paolo Guerrero sobre Alondra García Miró. Muchos pensaron que la cosa terminaría en un roche de aquellos, pero la realidad superó la ficción y la inesperada reacción del jugador nos dejó a todos con la boca abierta.

La historia, contada por el propio Pablo Heredia, se remonta a 2019. En ese entonces, el actor y Alondra García Miró compartían grabaciones en la telenovela Te volveré a encontrar.

Y claro, como la confianza crece en el set, Alondra le abrió su corazón al argentino, confesándole que todavía sentía algo por el goleador histórico de la selección peruana. Ahí es donde Pablo Heredia, sin pensarlo dos veces y sin conocer a Paolo Guerrero en persona, decidió intervenir.

Según relató Pablo Heredia en El valor de la verdad, el encuentro ocurrió por esas cosas del destino en una discoteca de Lima. De pronto, se encontró cara a cara con el 'Depredador'. Y sin rodeos, el actor argentino fue al grano.

"Le dije: 'Che Paolo, ¿cómo estás? Yo soy Pablo, sabes que estoy trabajando con Alondra. No debería, pero quisiera decirte algo. No sé si te va a molestar, si lo vas a tomar personal, pero quiero que sepas que Alondra piensa mucho en vos y me habla mucho de vos. Te quiere. Te voy a decir eso nomás'", confesó Pablo Heredia.